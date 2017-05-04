Фильм "Три дня до весны" о блокаде Ленинграде выходит в широкий прокат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Новая картина киностудии "Ленфильм" "Три дня до весны", рассказывающая об одном из эпизодов жизни блокадного Ленинграда, выходит в широкий прокат.

"Я благодарен судьбе, что такой сценарий попал мне в руки", - заявил на встрече с журналистами режиссер-постановщик Александр Касаткин. Это двенадцатая картина выпускника ВГИКа, обладателя многих наград международных и российских кинофестивалей.

Он также рассказал, что его дед в годы войны служил в противочумной системе. "Я давно собирался уделить внимание этой теме: хотелось рассказать об эпидемиологах - людях, которые предотвратили многие опасности, а мы даже не знаем об их подвигах", - сказал режиссер.

Он отметил, что его работа получила приз зрительских симпатий на Национальном кинофестивале дебютов "Движение" в Омске. Кроме того, в августе фильм примет участие в Фестивале российского искусства в Каннах.

О фильме

Фильм по сценарию Аркадия Высоцкого и Александра Бородянского рассказывает о первой блокадной зиме Ленинграда. Главные роли исполнили Кирилл Плетнев и Елена Лотова. История основана на реальных событиях, рассказах ветеранов, книгах и архивных материалах. Оператором- постановщиком картины выступил Руслан Герасименков, с которым давно сотрудничает режиссер.

Музыку для фильма исполнил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, над саундтреком работал композитор Антон Лубченко.

Как сообщил ТАСС продюсер картины, генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин, прокат "Трех дней до весны" поддержали более 400 кинотеатров по всей стране.

Создатели рассчитывают на продолжение этой киноленты. По словам режиссера, "в первом фильме заложена некая основа истории, которая находится в развитии". Сейчас группа собирает материал для новой картины под рабочим названием "Трое" о роте особого назначения. "Наши герои из "Трех дней" могут появиться в следующей картине, поскольку это одно время, но тут берется совершенно другой срез блокадной эпопеи", - пояснил Касаткин.