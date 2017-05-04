Большой театр отметит 75-летие народного артиста СССР Михаила Лавровского

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене устраивает гала-концерт в честь 75-летия знаменитого танцовщика и балетмейстера, народного артиста СССР Михаила Лавровского, который также примет участие в посвященном ему торжестве. "Под занавес вечера я исполню роль Сергея Дягилева в балете "Нижинский", - сообщил в интервью ТАСС Михаил Лавровский.
Вся жизнь Михаила Лавровского связана с Большим театром, где он служит уже 56 лет. Поступив в прославленную труппу в 1961 году, он сразу стал ярким представителем выдающегося поколения балетных артистов, в числе которых Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова, Марис Лиепа. Это они, прежде всего, были его товарищами, коллегами и партнерами по сцене.
Впрочем, такой путь предначертан Михаилу Лавровскому самой судьбой. Его отец - знаменитый балетмейстер Леонид Лавровский, тот самый, кто поставил хореографический шедевр - балет "Ромео и Джульетта", где главную женскую партию танцевала великая Галина Уланова. Сын не только продолжил семейную традицию, но и сумел доказать, что на детях выдающихся людей природа не всегда отдыхает. Еще будучи учеником в Московском хореографическом училище, он обрел международное признание, поразив зрителей и критиков своим выступлением на Пармском фестивале в Италии.
Вскоре о Михаиле Лавровском заговорили как о танцовщике виртуозной техники, огромного обаяния и необузданного темперамента. В Большом театре, где он прослужил солистом свыше четверти века (1961-1988 годы), Лавровский был звездой первой величины. Он танцевал главные партии в "Дон Кихоте", "Лебедином озере", "Щелкунчике", "Спящей красавице", "Жизели", "Золушке", "Пламени Парижа".
За исполнение роли Спартака в одноименном балете Лавровский был удостоен в 1970 году высшей по тем временам отечественной награды - Ленинской премии. А еще несколько лет спустя его артистический дар был отмечен Государственной премией СССР. За Михаилом Лавровским прочно закрепился титул одного из лучших классических танцовщиков современности.
Завершив артистическую карьеру, он не расстался с балетом - занял пост педагога-репетитора в Большом театре. Он также является художественным руководителем Московской государственной академии хореографии. Кроме того, открыл собственную хореографическую школу, а также проявил себя на балетмейстерском поприще. На счету Михаила Лавровского более десяти созданных им оригинальных балетов, в числе которых "Порги и Бесс", "Нижинский", "Фантазия на тему Казановы", "Ричард III. Эпилог".
Программа концерта включила балеты, поставленные в разные годы самим юбиляром, а также фрагменты спектаклей, в которых он в свое время блистал как танцовщик. Так, будет представлен фрагмент из балета "Спартак", где главную партию исполнит премьер ГАБТ Михаил Лобухин. Покажут и роскошное Гран па из "Дон Кихота", в котором заняты ведущие солисты Большого Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов.
И все же основное содержание вечера составят балеты в хореографии самого юбиляра. В первом отделении это будет "Фантазия на тему Казановы" на музыку Моцарта. Во втором - номер "Русская балерина" из балета "Дерево павлинов". Также состоится презентация оперы-балета "Амок", над которым сейчас работает Михаил Лавровский.
"Этот балет я сейчас сочиняю на музыку молодого композитора Александра Симоненко", - рассказал хореограф. По его словам, в основе сюжета - новелла Стефана Цвейга. "Либретто написал мой сын Леонид Лавровский-Гарсиа, он по профессии театральный режиссер", - пояснил Лавровский, добавив, что художником по костюмам стала его супруга Долорес Гарсиа.
Завершится вечер одноактным балетом "Нижинский" на музыку Сергея Рахманинова в хореографии Михаила Лавровского, который сам выступит в роли Дягилева. Партию Нижинского исполнит танцовщик-виртуоз Иван Васильев.