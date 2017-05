Брэд Питт рассказал, что бросил пить после подачи заявления на развод

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский актер Брэд Питт после того, как его жена Анджелина Джоли подала на развод, отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок. Об этом он впервые сообщил в опубликованном в среду интервью журналу GQ.

Питт признал, что во многом "навредил сам себе", превратив семейную жизнь в хаос. "У нас была винокурня, но я ее сравнял с землей, хотя очень и очень люблю вино. Мне нужно было от этого отойти на некоторое время. По правде говоря, по части пить водку из-под полы я мог заткнуть за пояс русского. Я был настоящим профессионалом в этом. Я был хорош", - сказал актер.

На вопрос, чем он заменил спиртное, исполнитель ответил, что "клюквенным соком и газированными напитками".

Он благодарен, что воспользовался советом одного адвоката: "В суде никто не побеждает, в суде решается лишь, кому станет хуже". "Это оказалось правдой. Вы целый год доказываете свою точку зрения в суде, находите новые доводы, доказывая, что вы правы, а они - нет. А потом оказывается, что все заканчивается злобной ненавистью. Я отказался от этого, и, к счастью, моя партнерша согласилась с такой постановкой вопроса", - заявил актер.

Джоли в прошлом году рассталась с Питтом. Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только 23 августа 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых являются приемными. После подачи заявления на развод актриса вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в той же Калифорнии.

Брэд Питт завоевал в 2014 году премию "Оскар" за продюсирование фильма "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013). Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), "Семь лет в Тибете" (Seven Years in Tibet, 1997), "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Двенадцать друзей Оушена" (Ocean's Twelve, 2001), "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2005), "Тринадцать друзей Оушена" (Ocean's Thirteen, 2007).