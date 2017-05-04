Ансамбль имени Игоря Моисеева продолжит свой юбилейный тур в Израиле

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева продолжит юбилейный тур, посвященный своему 80-летию, в Израиле, где выступит с 5 по 9 мая. Об этом ТАСС сообщила художественный руководитель - директор ансамбля, народная артистка РФ Елена Щербакова.
Она проинформировала, что возглавляемый ею коллектив даст в Израиле пять концертов. Откроются гастроли в Тель- Авиве, где моисеевцы выступят 5 и 6 мая, затем 8 мая концерт состоится в Хайфе, а завершится тур 9 мая в Иерусалиме.
Израильской публике будет представлена программа, состоящая из постановок Игоря Моисеева, отметила худрук. "Будут исполнены русский танец "Лето", сюита греческих танцев "Сиртаки", танец аргентинских пастухов "Гаучо", - перечислила она. - В завершении первого отделения, по уже сложившейся традиции, зрители увидят еврейскую сюиту "Семейные радости", последнюю большую работу Моисеева".
Во втором отделении ансамбль покажет одноактный балет "Ночь на Лысой горе" по мотивам произведений Николая Гоголя на музыку Модеста Мусоргского. Либретто и хореография - Игоря Моисеева.
Это уже шестые гастроли коллектива в Израиль, уточнила Щербакова. "А самые первые состоялись в декабре 1989 года - январе 1990 года, - подчеркнула она. - Тогда выступления моисеевцев ознаменовали возобновление дипломатических отношений между нашими странами".
Ансамбль Моисеева, отметивший свое 80-летие 10 февраля, уже в марте отправился в юбилейный тур, который стартовал в Париже, продолжился в Марселе, Антверпене и Лозанне. Теперь моисеевцы прибыли в Израиль, а в ноябре они выступят на сцене королевского театра Омана.