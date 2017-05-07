Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Хор Турецкого" споет песни Победы жителям Берлина

Культура
7 мая, 0:00 UTC+3

Концерт приурочен к годовщине подписания Акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Арт-группа "Хор Турецкого" даст концерт на центральной площади Берлина Жандарменмаркт в честь победы над фашизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщил основатель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.

СПЕЦПРОЕКТ

"На Берлин!": путь "Песен Победы" Хора Турецкого

Монолог Михаила Турецкого об истории проекта — от концерта на Поклонной горе до выступления в столице Германии.

Концерт приурочен к годовщине подписания Акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне. "Хор Турецкого" и женская арт-группа "Soprano Турецкого" исполнят русские песни военной тематики, такие как "Жди меня", "Белорусский вокзал", "Ехал я из Берлина", "Три танкиста". Легендарная "Катюша" прозвучит также на немецком языке. Турецкий отметил, что "из уважения к нашим дружеским отношениями обязательно будут красивые песни на немецком языке", например, "Страна улыбок" Франца Легара.

По его словам, "это будет акция, с одной стороны, за мир, с другой - против нацизма, фашизма и терроризма". Артист подчеркнул, что сегодняшняя Германия - это "совсем другая страна, с нею строятся совсем другие отношения". Поэтому и цель выступления - не "мы вам покажем, что мы вошли в Берлин", а напоминание о хрупкости мира.

Турецкий выразил надежду, что мероприятие привлечет до 40 тыс. человек - не только русскоязычных жителей Германии, но и простых берлинцев. Концерт будет бесплатным.

Премьера проекта "Песни Победы" была приурочена к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В прошлом году "Хор Турецкого" на 9 мая привез программу в Севастополь

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Вторая мировая война
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олланд: взлом переписки штаба Макрона "не останется без ответа"
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
4
Митрополит Иларион поддержал идею запрета работы магазинов в воскресенье
5
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
6
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
7
Турист из России скончался во время купания в Мертвом море
Темы дня
Загрузка...
Реклама