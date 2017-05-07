"Хор Турецкого" споет песни Победы жителям Берлина

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БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Арт-группа "Хор Турецкого" даст концерт на центральной площади Берлина Жандарменмаркт в честь победы над фашизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщил основатель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.
Концерт приурочен к годовщине подписания Акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне. "Хор Турецкого" и женская арт-группа "Soprano Турецкого" исполнят русские песни военной тематики, такие как "Жди меня", "Белорусский вокзал", "Ехал я из Берлина", "Три танкиста". Легендарная "Катюша" прозвучит также на немецком языке. Турецкий отметил, что "из уважения к нашим дружеским отношениями обязательно будут красивые песни на немецком языке", например, "Страна улыбок" Франца Легара.
По его словам, "это будет акция, с одной стороны, за мир, с другой - против нацизма, фашизма и терроризма". Артист подчеркнул, что сегодняшняя Германия - это "совсем другая страна, с нею строятся совсем другие отношения". Поэтому и цель выступления - не "мы вам покажем, что мы вошли в Берлин", а напоминание о хрупкости мира.
Турецкий выразил надежду, что мероприятие привлечет до 40 тыс. человек - не только русскоязычных жителей Германии, но и простых берлинцев. Концерт будет бесплатным.
Премьера проекта "Песни Победы" была приурочена к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В прошлом году "Хор Турецкого" на 9 мая привез программу в Севастополь