Народный артист СССР Михаил Лавровский отметил 75-летний юбилей

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МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. В четверг на Исторической сцене Большого театра прошел гала-концерт в честь 75-летия знаменитого танцовщика и балетмейстера, народного артиста СССР Михаила Лавровского. Сам юбиляр также принял участие в посвященном ему торжестве. Он выступил в балете "Нижинский" собственного сочинения. Зал аплодировал стоя.
"Чествуя наших выдающихся мастеров, мы предлагаем им занять почетное место в центральной ложе, - сказал руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, - но Михаил Леонидович Лавровский отказался. Он предстанет как танцовщик". После этих слов руководитель балета ГАБТ пригласил на сцену главного героя праздника.
"Самое ценное для артиста - это признание публики", - заявил Лавровский. "Значит, я еще востребован", - добавил он, пообещав, что "вечер не будет утомительным".
Двухактный концерт действительно прошел на едином дыхании. Программа включила балеты, поставленные в разные годы самим юбиляром, а также фрагменты спектаклей, в которых он в свое время блистал как танцовщик. Зрители с восторгом приняли фрагмент из балета "Спартак", где главную партию исполнил премьер ГАБТ Михаил Лобухин. Бурной реакцией зрителей сопровождалось и роскошное Гран па из "Дон Кихота", в котором выступили ведущие солисты Большого Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов.
Однако основное содержание вечера составили балеты в хореографии самого юбиляра. В первом отделении была показана "Фантазия на тему Казановы" на музыку Моцарта. Во втором - номер "Русская балерина" из балета "Дерево павлинов". С интересом отнеслась публика и к представленному эпизоду из оперы-балета "Амок", над которым сейчас работает Михаил Лавровский.
Завершился вечер одноактным балетом "Нижинский" на музыку Сергея Рахманинова в хореографии Михаила Лавровского, который сам выступил в роли Дягилева. Партию Нижинского исполнил танцовщик-виртуоз Иван Васильев. Успех концерта подтвердила финальная овация, продолжавшаяся более 15 минут.
Вся жизнь Михаила Лавровского связана с Большим театром, где он служит уже 56 лет. Поступив в прославленную труппу в 1961 году, он сразу стал ярким представителем выдающегося поколения балетных артистов, в числе которых Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова, Марис Лиепа. Это они, прежде всего, были его товарищами, коллегами и партнерами по сцене.
Впрочем, такой путь предначертан Михаилу Лавровскому самой судьбой. Его отец - знаменитый балетмейстер Леонид Лавровский, тот самый, кто поставил хореографический шедевр - балет "Ромео и Джульетта", где главную женскую партию танцевала великая Галина Уланова. Сын не только продолжил семейную традицию, но и сумел доказать, что на детях выдающихся людей природа не всегда отдыхает. Еще будучи учеником в Московском хореографическом училище, он обрел международное признание, поразив зрителей и критиков своим выступлением на Пармском фестивале в Италии.
Вскоре о Михаиле Лавровском заговорили как о танцовщике виртуозной техники, огромного обаяния и необузданного темперамента. В Большом театре, где он прослужил солистом свыше четверти века (1961-1988 годы), Лавровский был звездой первой величины. Он танцевал главные партии в "Дон Кихоте", "Лебедином озере", "Щелкунчике", "Спящей красавице", "Жизели", "Пламени Парижа".
За исполнение роли Спартака в одноименном балете Лавровский был удостоен в 1970 году высшей по тем временам отечественной награды - Ленинской премии. А еще несколько лет спустя его артистический дар был отмечен Государственной премией СССР. За Михаилом Лавровским прочно закрепился титул одного из лучших классических танцовщиков современности.
Завершив артистическую карьеру, он не расстался с балетом, занял пост педагога-репетитора в Большом театре. Он также является художественным руководителем Московской государственной академии хореографии. Кроме того, открыл собственную хореографическую школу, а также проявил себя на балетмейстерском поприще. На счету Михаила Лавровского более десяти созданных им оригинальных балетов, в числе которых "Порги и Бесс", "Нижинский", "Фантазия на тему Казановы", "Ричард III. Эпилог".