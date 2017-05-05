Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил увеличить фонд грантов в области культуры и искусства

Культура
5 мая, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Президент указал на необходимость рассмотрения вопроса о принятии дополнительных мер господдержки ведущих коллективов в области культуры и искусства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил увеличить фонд грантов в области культуры и искусства. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".

"Обеспечить с 1 июля 2017 года индексацию бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на выплату грантов президента РФ в области культуры и искусства, исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом на очередной финансовый год и на плановый период, начиная с 2012 года", - говорится в перечне поручений.

Также глава государства поручил представить предложения по увеличению объема бюджетного финансирования выплаты грантов президента в области культуры и искусства, в том числе с учетом включения в перечень получателей грантов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского.

Кроме того, президент указал на необходимость рассмотрения вопроса о принятии дополнительных мер государственной поддержки ведущих коллективов в области культуры и искусства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джабаров: США не имеют права вводить контроль за российскими судами и портами
2
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
3
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
4
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
5
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
6
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
7
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
Темы дня
Загрузка...
Реклама