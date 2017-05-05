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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил увеличить фонд грантов в области культуры и искусства. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".
"Обеспечить с 1 июля 2017 года индексацию бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на выплату грантов президента РФ в области культуры и искусства, исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом на очередной финансовый год и на плановый период, начиная с 2012 года", - говорится в перечне поручений.
Также глава государства поручил представить предложения по увеличению объема бюджетного финансирования выплаты грантов президента в области культуры и искусства, в том числе с учетом включения в перечень получателей грантов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского.
Кроме того, президент указал на необходимость рассмотрения вопроса о принятии дополнительных мер государственной поддержки ведущих коллективов в области культуры и искусства.