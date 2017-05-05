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Итальянский режиссер надеется привезти в РФ свой фильм об Анне Карениной

Культура
5 мая, 18:09 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Томмазо Моттола рассчитывает на то, что в этом году "Каренина и я" будет включена в программы кинофестивалей в Европе и России

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Постер фильма "Каренина и я"

Постер фильма "Каренина и я"

© Orto Polare

ОСЛО, 5 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Итальянский режиссер Томмазо Моттола надеется представить российскому зрителю свой фильм об Анне Карениной, в котором он пытается взглянуть на образ толстовского персонажа через призму восприятия норвежской актрисы. В интервью ТАСС Моттола рассказал о четырехлетней истории работы над своим новым фильмом "Каренина и я" (Karenina & I), начавшейся с того, что его жена, артистка Государственного театра Норвегии Гёрильд Маусет, была приглашена исполнить роль Карениной во Владивостоке.

Маусет была намерена сыграть уже знакомую ей роль на русском, вместе с Моттолой приняла решение отправиться из Норвегии в Приморье на поезде, проделав часть пути по Транссибирской магистрали. В дороге она использовала все возможности для того, чтобы познакомиться с русским языком и культурой и, по выражению режиссера, найти "корни" Карениной.

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Моттола в это время снимал фильм о путешествии и художественных поисках актрисы. После успешной премьеры спектакля, состоявшейся осенью 2013 года в Приморском драматическом театре имени Горького, работа над лентой продолжалась. Маусет не могла расстаться с образом Карениной, который помог ей лучше понять не только замысел Толстого, но и саму себя. Как для актрисы, так и для режиссера, работа над этим проектом стала одним из главных вызовов в карьере.

"Из документальной ленты о путешествии актрисы у нас получился фильм о глубоком погружении в образ, в сущность Анны Карениной. Последней деталью мозаики, которая заставила нас почувствовать, что тема фильма переросла из личной в универсальную, стал голос Лиама Нисона. Именно он произносит те фразы из романа, которые отбирала Гёрильд, - рассказал собеседник агентства. - Этот фильм основан на литературном шедевре, работе немецкого драматурга, работе театрального режиссера, задача которого - сделать пьесу популярной и понятной, и работе актрисы, которая посвятила "Анне Карениной" 4 года жизни".

Режиссер рассчитывает на то, что в этом году "Каренина и я" будет включена в программы кинофестивалей в Европе и России. В начале года он был показан на самом северном в мире фестивале кино в заполярном норвежском городе Тромсё, а в начале июня ленту смогут увидеть и в Италии.

"Я очень хочу, чтобы российский зритель смог увидеть наш фильм. Не только на фестивалях, но и просто в кино. Этот фильм, конечно, нельзя сравнивать с блокбастерами и киномейнстримом, но российской аудитории, которая хорошо знакома с книгой, мог бы быть интересен другой взгляд на "Анну Каренину", не ограниченный рамками экранизации романа, - считает Моттола. - Мы будем счастливы показать картину во многих городах России, начиная с Москвы, и хотели бы, чтобы "Каренина и я" повторила наш путь через всю страну до берегов Тихого океана".

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