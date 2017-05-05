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Роль Анны Карениной изменила жизнь норвежской актрисы

Культура
5 мая, 17:48 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Гёрильд Маусет признается, что сроднившись с персонажем Толстого, ей удалось заглянуть в собственное прошлое и понять причины решений, подтолкнувших ее к выбору актерской профессии

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ОСЛО, 5 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Роль Анны Карениной, которую актриса Гёрильд Маусет исполняла на подмостках Государственного театра Норвегии и Приморского драматического театра имени Горького во Владивостоке, изменила ее жизнь. В интервью ТАСС норвежская артистка рассказала о том, почему много лет не могла расстаться с образом Карениной, и о новом фильме "Каренина и я" (Karenina & I), который в этом году должен быть показан на кинофестивалях в Европе и России.

Еще в 2013 году Маусет вместе с пятилетним сыном и мужем - итальянским режиссером Томмазо Моттолой - отправилась в путешествие через Россию по Транссибирской магистрали, чтобы лучше понять свою героиню, прежде чем предстать в ее образе перед российским зрителем. Моттола в это время снимал фильм о путешествии и художественных поисках актрисы. После успешной премьеры спектакля, состоявшейся осенью 2013 года в Приморском драматическом театре имени Горького, работа над лентой велась еще четыре года. Маусет не могла расстаться с образом Карениной, который помог ей лучше понять не только замысел Толстого, но и саму себя, настаивала на продолжении съемок.

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"Для меня это было очень странно, обычно персонажем управляет актер, интерпретируя его образ, но на этот раз получилось так, что персонаж начал менять мою жизнь, мой взгляд на вещи, заставил меня многое понять в себе самой, - рассказала собеседница агентства. - В поисках ответов на вопросы, которые терзали Каренину, я вынуждена была задавать их себе - человеку совсем другого склада. Что заставляет пойти на измену, оборвать собственную жизнь? Очень неприятные вопросы, но их надо себе задать, если ты хочешь сыграть эту роль".

Маусет признается, что сроднившись с персонажем Толстого, ей удалось заглянуть в собственное прошлое, заново пережить трагический этап собственной жизни и понять причины решений, подтолкнувших ее к выбору актерской профессии. Ей стали понятнее также идеи Толстого и мотивы поступков его героини. Своими открытиями они делится в картине, съемки которой проходили в Италии, Норвегии и России.

За четыре года вместе с Толстым и его героями Маусет, выросшая на границе с РФ в заполярном Финнмарке, прониклась и любовью к русскому языку, который она учила для роли. По словам звезды норвежского театра, она продолжает занятия, но шутит, что ей понадобится провести за книгами остаток жизни, чтобы в совершенстве овладеть русским.

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