Киев уверяет, что потратил на "Евровидение" $7,5 млн, эксперты называют другие суммы

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко отрапортовал о готовности города к проведению 62-го международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

"Обязательства, взятые на себя городом, мы выполнили на все сто процентов", - заявил он на встрече с организаторами и конкурсантами. По его словам, город выделил на эти цели 200 млн гривен (примерно $7,5 млн). Однако эксперты убеждены, что это лишь часть затрат.

В целом проведение песенного конкурса Украине, по их подсчетам, обойдется примерно в $26 млн. Для сравнения, в прошлом году на "Евровидение" в Стокгольме было израсходовано только $14.

"Это слишком большая сумма для страны с военным конфликтом в Донбассе, нищетой и неработающей экономикой", - говорят они и добавляют, что Украине следовало бы вообще отказаться от его проведения.

Устраняют недоделки

До официального старта "Евровидения-2017" осталось два дня, а вокруг Международного выставочного центра, где состоится конкурс, еще вовсю идут подготовительные работы. Сейчас здесь спешно высаживают газоны, убирают строительный мусор.

Только 5 мая, наконец, удалось открыть после ремонта расположенную поблизости станцию метро "Левобережная". Это должно было случиться еще 1 марта.

Кличко признал, что там "что-то сделали не так". "В настоящее время уже нет возможности провести полный капитальный ремонт станции", - сообщил он. Поэтому пока решили открыть в том виде, как есть.

Дороги вокруг тоже не полностью готовы. А вот мелкие торговцы никуда не делись, предлагая туристам прикупить сушеной рыбы, пирожков и сигарет. Резко возросло и число продавцов всяческих сувениров. Среди них - и популярные у иностранцев матрешки с изображениями президентов США и России.

Не видно, правда, вокруг бездомных и попрошаек, хотя эта часть города - одно из любимых ими мест в теплое время года. В общей сложности, по подсчетам Министерства социальной политики, в Киеве живут около 20 тысяч бездомных. Ранее украинские СМИ сообщали, что власти города решили на время проведения песенного конкурса вывезти их всех за пределы Киева. Правда, полиция сейчас уверяет, что осуществить задуманное не удалось из-за поднятой шумихи в прессе.

Появлялись в печати и сообщения о том, что официальные власти провели "большую разъяснительную работу" среди радикальных и националистических группировок. Им велено не высовываться, дабы не портить "европейский имидж" Украины в глазах зарубежных гостей.

Приближение "Евровидения" почувствовали на себе и местные автолюбители. Центр украинской столицы, по сути, стал в огромных автомобильных пробках из-за перекрытий и создания так называемых фан-зон. Официальный городок на Крещатике занимает площадь в 13 тысяч квадратных метров. Его приходится объезжать, что создает большие неудобства для водителей.

Зато власти восстановили наконец светомузыкальный фонтан на Площади Независимости, который был разрушен во время событий 2014 года.

Не все билеты проданы

Отчасти компенсировать затраты власти рассчитывают за счет продажи билетов. На финал, который пройдет 13 мая, они действительно проданы. А вот билеты на полуфиналы, которые состоятся 9 и 11 мая, все еще есть в наличии. Также еще продаются билеты на дневную и вечернюю репетиции финала и в фан-зоны.

В этом году на конкурсе выступят 42 страны. Турция, как известно, уже давно отказалась от участия в конкурсе из-за прецедента с Кочитой Вурст, а Босния и Герцеговина, а также Словакия решили не направлять своих участников по финансовым причинам. Не будет на нем и представительницы России.

Скандал с отказом официального Киева принять Юлию Самойлову с самого начала омрачил подготовку к нему. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну российской певице за выступление на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме пригрозила Киеву санкциями. России было предложено либо организовать видеомост с участием Самойловой, либо направить другого конкурсанта. От этих вариантов Первый канал отказался и объявил, что не примет участия в конкурсе, а значит, и не будет вести трансляций, что автоматически урезает аудиторию сразу на несколько десятков миллионов зрителей, голосование которых всегда имело огромное влияние на выбор победителя.

"Евровидение" заполитизировано

Председатель наблюдательного совета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг считает, что действия украинских властей противоречат духу конкурса. "Мы решительно осуждаем решение Киева запретить Юлии Самойловой въезд на Украину и считаем, что оно подрывает целостность и неполитический характер конкурса и его миссию по объединению всех стран в дружественном соревновании", - заявил он в связи с возникшим международным скандалом.

Тем не менее некоторые украинские эксперты считают, что "Евровидение" стало заполитизированным. В частности, политолог Андрей Золотарев отмечает, что "сколько бы ни говорили, что "Евровидение" вне политики, все равно именно политика формирует оценки". "Так что победа в конкурсе уже скорее как индульгенция, что и подтверждается результатами в разные годы", - полагает эксперт.

Победу Украины в 2016 году в Стокгольме многие до сих пор считают политическим решением. Они уверены, что Европа отдала голоса представительнице крымско-татарского народа Джамале "во многом по политическим мотивам".