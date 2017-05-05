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Толстой: гранты на искусство оказывают существенную поддержку творческим коллективам

Культура
5 мая, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Советник президента РФ по культуре отметил, что эти гранты распределяются не по заявкам

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Увеличение фонда грантов в области культуры и искусства по поручению президента РФ Владимира Путина позволит сохранить лучшие творческие кадры и содействовать развитию новых проектов. Об этом ТАСС сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Любое увеличение финансирования культуры можно только приветствовать. И это существенная поддержка для коллективов театральных, музыкальных. Это позволяет сохранять лучших исполнителей и обеспечивать им достойным уровень жизни. Это - огромная поддержка", - сказал он.

Толстой отметил, что эти гранты распределяются не по заявкам. "Поддерживаются лучшие, и попасть в программу можно благодаря своим непосредственным творческим достижениям", - сказал советник президента по культуре.

По словам Толстого, до 1 июня правительство должно проработать вопрос увеличения фонда грантов в области культуры и искусства, потом он будет обсуждаться с Минкультуры и экспертным сообществом.

Президент РФ Владимир Путин поручил сегодня с 1 июля 2017 года обеспечить индексацию бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на выплату грантов президента РФ в области культуры и искусства, исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом на очередной финансовый год и на плановый период, начиная с 2012 года.

Также глава государства поручил представить предложения по увеличению объема бюджетного финансирования выплаты грантов президента в области культуры и искусства, в том числе с учетом включения в перечень получателей грантов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени Чайковского. Кроме того, президент указал на необходимость рассмотрения вопроса о принятии дополнительных мер государственной поддержки ведущих коллективов в области культуры и искусства.

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