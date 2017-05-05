На Первом канале будет идти новый музыкальный проект "Победитель"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Первый канал запускает новый музыкально-развлекательный проект "Победитель", участникам которого предстоит не только бороться друг с другом за симпатии зрителей и жюри, но и преодолевать самих себя. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

"Победитель" - не только музыкальные дуэли, но и психологические поединки", - отмечают на телеканале.

Здесь пояснили, что в каждом выпуске восемь конкурсантов проводят между собой музыкальные дуэли навылет до тех пор, пока на сцене не останется только один сильнейший.

После каждой такой дуэли жюри выставляет свои оценки, но кому из вокалистов досталось больше голосов, до последнего остается тайной. Перед тем как объявить вердикт, ведущий предлагает тем, кто не уверен в своих силах, добровольно покинуть шоу с "отступными" на руках. Если участник выбрал деньги, он уходит из проекта, даже если позже выяснится, что жюри именно его признало победителем. Если же участник решил остаться, а итог дуэли не в его пользу, он уходит без "отступных". "Таким образом, победить может лишь абсолютно уверенный в себе исполнитель!" - отмечают в пресс-службе Первого канала.

Участники проекта не ограничены в музыкальных жанрах, на сцену поднимутся сольные исполнители, дуэты, трио и группы. Выступления участников будет оценивать совет из 101 члена профессионального жюри, который "представляет собой репрезентативную выборку всего российского общества". "При этом каждый из членов жюри имеет музыкальное образование и абсолютный слух", - подчеркивают в пресс-службе.

Сильнейшие участники из всех выпусков соберутся в финале, где экспертное жюри назовет победителя сезона. Ведущим нового шоу станет Дмитрий Нагиев. В финале шоу победитель проекта получает 3 млн рублей.