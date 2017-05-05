Народной артистке России Нине Ургант вручили Орден Почета

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народная артистка России Нина Ургант указом президента удостоена Ордена Почета. Награду ей вручил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.
"Очень хотелось бы, чтобы та энергия, которая от вас исходит, заряжала нас всех и дальше", - сказал вице-губернатор
Актриса призналась, что каждый День Победы встречает с особым чувством, как одно из самых памятных событий своей жизни. В творческой биографии актрисы много женских образов, связанных с Великой Отечественной войной. Признание и успех у зрителей пришли к актрисе после выхода на экран фильма "Белорусский вокзал", где она сыграла роль батальонной медсестры Раи и спела песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа".
"Когда фильм вышел на экраны, все стали воспринимать меня как Раю. И фронтовикам казалось, что я - их однополчанка, их медсестричка, хотя в начале войны мне было 12 лет", - рассказала Нина Ургант.
Нина Ургант более полувека посвятила работе в Российском государственном академическом театре драмы имени Александра Пушкина (Александринском) в Санкт-Петербурге. Она также сыграла множество ролей в кино и на телевидении, среди которых: "Укротительница тигров", "Двенадцатая ночь", "Мать и мачеха", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой", "Воскресный папа", "Сказка про влюбленного маляра", "Премия", "Азиат".
Актриса удостоена таких наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден "Знак Почета", театральная премия "Золотая маска" - за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.