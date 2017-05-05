Британский ансамбль London Brass впервые выступил в России

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Ансамбль медных духовых инструментов London Brass впервые выступил в России - в рамках IX Международного музыкального фестиваля в Ярославле под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Заполненный Концертный зал имени Л. В. Собинова вызвал гостей на бис.

На вечере звучала музыка разных столетий, которую исполнители комментировали по ходу концерта, рассказывая о биографии каждого композитора и особенностях его творчества. Творец эпохи Ренессанса, ирландец Джон Дауленд заслужил от них определение "довольно несчастного человека, известного тем, что постоянно был в депрессии".

Также в программу вошли переложения классических пьес из оркестровых сюит Иоганна Себастьяна Баха, мазурки Антонина Дворжака и фортепианных "Вариаций на тему Паганини" Витольда Лютославского, а также сочинения современного британского композитора Пола Харта и других мастеров.

Гостеприимный Ярославль

Зрители начали выкрикивать "браво" уже на второй композиции.

"Публика приняла нас очень тепло, смеялась над нашими замечаниями, много аплодировала, что мы очень любим. Очень приятно выступать здесь", - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель ансамбля Эндрю Кроули.

Он посетовал, что из-за большого количества работы не успел посмотреть Ярославль. Однако коллеги Кроули нашли минутку между мастер-классом для студентов, репетицией и концертом полюбоваться местными церквями и выразили надежду вернуться в Россию.

London Brass

Ансамбль London Brass за свою тридцатилетнюю историю выпустил 16 компакт-дисков от музыки елизаветинской эпохи до джазовых композиций. В коллективе десять музыкантов: по четыре трубача и тромбониста, валторнист и исполнитель на тубе.

"Это то, что мы унаследовали от ансамбля Филиппа Джонса (коллектив, в котором играли основатели London Brass - прим. ТАСС) много лет назад. Там был квинтет, но позже возникла идея удвоить количество музыкантов. Это было экспериментом", - пояснил Кроули.

London Brass был удостоен чести участвовать в юбилее королевы Елизаветы и приеме Папы Римского, регулярно выступает в "Альберт-холле", Вестминстерском аббатстве и соборе Св. Павла.