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Выступление "Хора Турецкого" у Бранденбургских ворот. Видеотрансляция

Культура
6 мая, 16:58 UTC+3

Участники ансамбля исполнят несколько песен из своего репертуара в преддверии концерта "Песни Победы"

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В преддверии концерта "Песни Победы", который пройдет на одной из центральных площадей Берлина 7 мая, "Хор Турецкого" проводит акцию у Бранденбургских ворот. Участники ансамбля решили исполнить несколько песен из своего репертуара. 

Концерт "Песни Победы" пройдет на площади Жандарменмаркт 7 мая. Акция поддержана Министерством культуры РФ, Министерством иностранных дел РФ, Государственной Думой, Российским военно-историческим обществом, Департаментом культуры Москвы, правительством Москвы.

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