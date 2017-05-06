Выступление "Хора Турецкого" у Бранденбургских ворот. Видеотрансляция

В преддверии концерта "Песни Победы", который пройдет на одной из центральных площадей Берлина 7 мая, "Хор Турецкого" проводит акцию у Бранденбургских ворот. Участники ансамбля решили исполнить несколько песен из своего репертуара.

Концерт "Песни Победы" пройдет на площади Жандарменмаркт 7 мая. Акция поддержана Министерством культуры РФ, Министерством иностранных дел РФ, Государственной Думой, Российским военно-историческим обществом, Департаментом культуры Москвы, правительством Москвы.