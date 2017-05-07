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Большой театр представляет спектакль "Евгений Онегин" по льготным билетам для молодежи

Культура
7 мая, 0:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Запуск программы "Большой - молодым" состоялся 10 ноября 2016 года

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в рамках специальной программы "Большой - молодым" представляет на своей Новой сцене оперный спектакль "Евгений Онегин" в постановке Дмитрия Чернякова. Показ адресован зрителям моложе 25 лет, которые могли приобрести билеты по льготной цене, не превышающей 600 рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Билеты на этот спектакль поступили в продажу 13 декабря прошлого года и были моментально раскуплены", - сказала Новикова, добавив, что  "Евгению Онегину" гарантирован "молодежный аншлаг".

Условия программы

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин рассказал о программе и об условиях ее действия. "Программа "Большой - молодым" призвана придать дополнительный импульс формированию у театра своей молодежной аудитории, обеспечивая доступность и благоприятные условия посещения спектакля", - отметил Урин.

Билеты на спектакли, предназначенные к показу в рамках этой программы, продаются по специально назначенным доступным ценам (600 рублей и сто рублей за неудобное место). Купить их могут исключительно молодые люди (возрастной диапазон на момент покупки билета - от 16 до 25 лет) по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Генеральный директор обратил особое внимание на то, что каждый владелец паспорта может купить только один билет и только для себя. Передавать приобретенный билет другому лицу не разрешается: при входе в театр на контроле паспортные данные, занесенные в билет, будут сверены с самим паспортом. При несоответствии данных (а тем более при отказе предъявить паспорт) зритель в зал допущен не будет.

Театр примет необходимые меры для того, чтобы программа работала исключительно для целевой аудитории, заявил Урин. Билеты печатаются на бланках строгой отчетности и продаются только в кассе Большого театра (окно № 3 кассы, расположенной в административном здании театра).

Билеты по молодежным ценам будут продаваться на несколько оперных и балетных спектаклей ежегодно, проинформировал генеральный директор ГАБТ.

Программа "Большой - молодым" в действии

Запуск программы "Большой - молодым" состоялся 10 ноября 2016 года. В этот день ГАБТ начал продажу билетов по льготным ценам для тех, кому до 25 лет, на имеющий огромный успех у публики балет "Укрощение строптивой". Его показ с аншлагом прошел 12 апреля на Новой сцене ГАБТ.

"Инициатива Большого давать адресные спектакли молодежной аудитории была встречена с большим энтузиазмом", - прокомментировала пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова. По ее словам, билеты на первый объявленный спектакль - представление балета "Укрощение строптивой" - были раскуплены в течение трех дней.

Со своей стороны генеральный директор Большого театра Владимир Урин обратил внимание на то, что неслучайно в качестве "первой ласточки" был выбран именно балет "Укрощение строптивой". Поставленный в современной манере, он особенно близок молодежной аудитории, считает руководитель ГАБТ.

Следующим спектаклем в рамках программы "Большой - молодым" станет опера Чайковского "Евгений Онегин" в постановке известного режиссера Дмитрия Чернякова. Ее показ состоится сегодня на Новой сцене ГАБТ. "Это тоже современное переосмысление классики. Спектакль объехал с гастролями многие страны, и везде ему сопутствовал успех", - отметил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Показ "Евгения Онегина" для молодежной аудитории начнется в 14:00 мск. Главные партии исполнят Василий Ладюк (Онегин), Роман Шулаков (Ленский), Екатерина Щербаченко (Татьяна), Маргарита Мамсирова (Ольга) и другие. За дирижерским пультом - Игорь Дронов.

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