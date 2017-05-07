Медведев поздравил с юбилеем художника Льва Матюшина

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 85-летнием народного художника России Льва Матюшина. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина размещен на сайте правительства РФ.
"Вы внесли большой вклад в развитие отечественного монументального искусства. Ваши творческие замыслы воплотились в великолепных произведениях, в которых органично сочетаются традиции и новации. Вам удалось создать величественные мемориальные ансамбли, посвященные героям Великой Отечественной войны, глубокие образы выдающихся людей - Сергея Рахманинова, Бориса Пастернака, Осипа и Надежды Мандельштам, Константина Циолковского. Ваши замечательные работы украшают улицы Москвы и крупнейшие города, собрания музеев и зарубежные коллекции", - говорится в телеграмме.
Премьер отметил достижения Льва Матюшина в качестве педагога. "Опытный педагог, вы воспитали не одно поколение одаренных скульпторов, и все они искренне благодарны вам за уроки профессионального мастерства", - добавил Медведев.
По данным Российской академии художеств, скульптор Лев Николаевич Матюшин родился 7 мая 1932 года в Москве. В 1960 году он окончил Московское высшее художественно-промышленное училище и является постоянным участником московских, всероссийских, зарубежных и международных выставок. В 2011 году ему присвоено звание народного художника России.