Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил с юбилеем художника Льва Матюшина

Культура
7 мая, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 85-летнием народного художника России Льва Матюшина. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина размещен на сайте правительства РФ.

"Вы внесли большой вклад в развитие отечественного монументального искусства. Ваши творческие замыслы воплотились в великолепных произведениях, в которых органично сочетаются традиции и новации. Вам удалось создать величественные мемориальные ансамбли, посвященные героям Великой Отечественной войны, глубокие образы выдающихся людей - Сергея Рахманинова, Бориса Пастернака, Осипа и Надежды Мандельштам, Константина Циолковского. Ваши замечательные работы украшают улицы Москвы и крупнейшие города, собрания музеев и зарубежные коллекции", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил достижения Льва Матюшина в качестве педагога. "Опытный педагог, вы воспитали не одно поколение одаренных скульпторов, и все они искренне благодарны вам за уроки профессионального мастерства", - добавил Медведев.

По данным Российской академии художеств, скульптор Лев Николаевич Матюшин родился 7 мая 1932 года в Москве. В 1960 году он окончил Московское высшее художественно-промышленное училище и является постоянным участником московских, всероссийских, зарубежных и международных выставок. В 2011 году ему присвоено звание народного художника России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
2
Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне
3
Генеральная репетиция парада Победы в Москве. Видеотрансляция
4
Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России
5
В Брисбене прошла акция "Бессмертный полк"
6
"Барселона" определилась с заменой главному тренеру Луису Энрике
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама