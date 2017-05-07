Музей имени Пушкина представит шедевры Буше и Давида на выставке в Германии

МОСКВА, 7 мая./ТАСС/. Выставка "Шедевры французского искусства", на которой можно увидеть 14 полотен и графические произведения из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ), откроется в Герцогском музее замка Фриденштайн в немецком городе Гота 15 мая. Об этом ТАСС рассказала куратор проекта, хранитель французской живописи российского музея Анна Сулимова.

"В основном мы показываем произведения из постоянной экспозиции, лучшие имена. Хронологически экспозицию открывает караваджистское полотно Симона Вуэ, придворного художника короля Людовика XIII, XVII век представлен полотнами классицистов - Николя Пуссена и Клода Лорена, XVIII век - это Франсуа Буше и ряд других художников, и хронологически завершают выставку произведения Жака-Луи Давида", - рассказала она.

Живописные произведения дополнит графика, что, как отметила собеседница агентства, соответствует последним тенденциям международной выставочной практики. Так, например, полотно Франсуа Буше "Юпитер и Каллисто" покажут в сопровождении гравюры с его рисунка "Венера с Амуром", а картину "Любовная пара" Симона Вуэ - вместе с гравюрой с рисунка "Мученичество Святого Евстафия".

"Концепция выставки такова, что мы не только показываем основные тенденции в развитии французского искусства XVII-XVIII веков, но можем также рассказать про эволюцию вкусов заказчиков и о том, как формировался наш музей", - рассказала Сулимова. Например, здесь можно увидеть "Пейзаж с Аполлоном и Марсием" Клода Лоррена и "Битву израильтян с аммореями" Николя Пуссена, относящиеся к приобретениям Екатерины II.

Выставка в Германии станет ответной после показа в ГМИИ имени А. С. Пушкина наследия Кранахов из собрания замка Фриденштайн и продолжит свою работу до 13 августа.