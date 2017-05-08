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Режиссеру и продюсеру Валерию Тодоровскому исполняется 55 лет

Культура
8 мая, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Главным подарком ко дню рождения режиссера можно считать выход на экран его фильма про балет "Большой", который выйдет в российский прокат 11 мая

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Режиссеру, продюсеру и сценаристу Валерию Тодоровскому исполняется 55 лет.

Главным подарком ко дню рождения режиссера можно считать выход на экран его фильма про балет "Большой" - он выйдет в российский прокат 11 мая. Жанр ленты ее создатели определили как фильм-роман. Главные роли исполнили балерины Маргарита Симонова, Анна Исаева, танцовщик Николя Ля Риш, актеры Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина.

По словам Тодоровского, картину пришлось значительно сократить - всего было сняло материала на 3,5 часа. "Были хорошие сцены, пришлось жестоко с ними обойтись. Потом сделаю отдельную телеверсию, она будет отличаться, она будет совсем другая", - рассказал режиссер.

"В нашем фильме герои проживают три возраста, это история дружбы, взросления, обретения профессии, наши герои - неоднозначные, - подчеркнул Тодоровский. - Это маленький двухчасовой роман про людей, которые приходят в балет, чтобы, может быть, простоять на сцене 20 минут, за это люди умирают". В целом, рассуждая о кинематографе, Тодоровский отметил, что к кино нужно относится "как к личному высказыванию, тогда и начнется настоящее искусство".

Валерий Тодоровский родился в Одессе. В 1984 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Он знаком зрителям как режиссер фильмов "Любовь", "Подмосковные вечера", "Страна глухих". "Любовник" и "Мой сводный брат Франкенштейн". В основном, это психологические драмы, мрачные и безысходные. Однако есть в его творческом багаже и легкая музыкальная комедия "Стиляги", о создании которой он мечтал семь лет, именно эта картина в 2009 году принесла режиссеру старейшую кинопремию "Ника".

Кроме того, Валерий Тодоровский, сын знаменитого режиссера Петра Тодоровского (1925-2013), снял популярный сериал "Оттепель".

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Персоны
Тодоровский, Валерий Петрович
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