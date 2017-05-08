Елена Яковлева и Игорь Бочкин сыграют комедию на сцене Театра имени Пушкина

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народные артисты России Елена Яковлева и Игорь Бочкин сыграют главные роли в комедии Кена Людвига "Эта прекрасная жизнь" на сцене Театра имени Пушкина. Премьерные показы объявлены на 10 и 11 мая, а 8 мая состоится пресс-прогон нового спектакля, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валентина Елшанская.

"Основой для постановки послужила одна из самых известных пьес Кена Людвига "Луна над Буффало", получившая на нашей сцене название "Эта прекрасная жизнь", - пояснила собеседница агентства. Она рассказала, что по жанру это классическая комедия положений, действие которой разворачивается в небольшом городке Буффало, штат Нью-Йорк.

В центре сюжета - темпераментная актерская пара Джордж и Шарлотта Хэй. Когда-то они были знамениты, снимались в кино, раздавали автографы поклонникам, а сейчас держат частный репертуарный театр в провинциальном городке, играя две пьесы труппой из пяти человек. Однако Джордж и Шарлотта не теряют надежды вернуться на большую сцену и в кино, и судьба преподносит им этот шанс.

Впервые показанная на Бродвее в 1995 году, "Луна над Буффало" выдержала более 300 представлений и стала одной из самых популярных пьес Кена Людвига, признанного мастера комедии, рассказала пресс-атташе Пушкинского театра. Она напомнила, что Театр Пушкина уже обращался к этому автору - более двенадцати лет здесь собирает аншлаги спектакль "Одолжите тенора!"

Пьеса "Эта прекрасная жизнь" будет идти в переводе Михаила Мишина. Постановку осуществил режиссер Роман Самгин, сценографическое оформление выполнил Виктор Шилькрот, художником по костюмам стала Ирэна Белоусова.

В главных ролях предстанут популярные актеры Виктор Бочкин и специально приглашенная для участия в спектакле Елена Яковлева. В постановке также заняты: Ирина Бякова, Ольга Волкова, Анастасия Мытражик, Олег Пышненко, Артем Ешкин, Сергей Кудряшов, Ирина Петрова, Николай Кисличенко и Кирилл Чернышенко.