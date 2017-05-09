В сети выложен первый трейлер продолжения фильма "Бегущий по лезвию"

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Студия Warner Bros. в понедельник представила первый трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049), который является продолжением картины режиссера Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982). Премьера новой части запланирована на 6 октября этого года.

Ролик длится чуть больше двух минут и никаких конкретных деталей сюжета в нем не раскрывается. В начале некий персонаж, которого играет Джаред Лето, произносит фразу: "Каждая цивилизация была построена благодаря расходной рабочей силе". Вероятно, речь идет о репликантах - созданных людьми и внешне абсолютно идентичных им андроидах, на которых потом была объявлена охота.

Warner Bros. Pictures

Затем на экране демонстрируется Лос-Анджелес будущего, где также происходило действие первой части. Судя по всему, создатели нового фильма решили не отступать от канона, атмосфера картины исполнена в стиле неонуар, то есть, будет достаточно мрачной и безрадостной.

Из трейлера понятно, что полицейский по имени Кей (Райан Гослинг) по какой-то причине разыскивает протагониста первого фильма детектива Рика Декарда, которого вновь сыграет Харрисон Форд. Когда Кей находит его, он говорит: "Я хочу задать вам несколько вопросов". Вероятно, это отсылка к первой части, так как процесс выявления репликантов проходил, в том числе, посредством задавания определенных вопросов, призванных отличить мышление человека от мышления машины.

Ролик изобилует сценами драк, перестрелками, обильно демонстрируются пейзажи города будущего. До этого в интернет выкладывались лишь короткие видео без особого содержания, как в смысловом, так и в визуальном плане.

В целом, сюжет картины до конца пока неизвестен. К примеру, неясно, будет ли он отталкиваться от первой версии оригинала с хорошей концовкой, или от режиссерской, где финал остается открытым. Режиссером в этот раз выступил Дени Вильнёв, тогда как Скотт занял кресло продюсера. За основу для сюжета, как и раньше, взят роман фантаста Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" (Do Androids Dream of Electric Sheep, 1968).