В Киеве начался первый полуфинал "Евровидения"

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение" начался в Международном выставочном центре (МВЦ) украинской столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Открыл первый конкурсный день украинский певец Монатик с англоязычной песней "Вокруг тебя весь мир". В первом полуфинале на сцену выйдут конкурсанты из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Албании, Азербайджана, Австралии, Кипра, Словении, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Греции, Исландии и Польши. В финал конкурса по итогам голосования попадут десять из них.

Несмотря на ожидания организаторов, зал МВЦ, рассчитанный на 7,5 тысячи зрителей, был заполнен не полностью. "Билеты еще есть в продаже", - сообщал официальный сайт продажи билетов "Concert.ua" всего за несколько часов до начала первого полуфинала. При этом доступными для покупки были несколько сотен билетов различной стоимость и в различных секторах зрительного зала.

Вечер закроет победительница прошлогоднего "Евровидения" - украинская исполнительница Джамала, - исполнив две песни, в том числе и "1944", которая принесла ей успех.

Второй полуфинал

Второй полуфинал состоится 11 мая и станет испытанием для исполнителей из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии.

В финале - 13 мая - по правилам конкурса примут участие победители полуфиналов, а также представители пяти основных спонсоров "Евровидения" - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии - и страны - хозяйки Украины. Победитель "Евровидения" получит приз в виде хрустального микрофона. Следующий конкурс будет проведен в одном из городов страны-победительницы.

В этом году на "Евровидении" не будет участника от России в связи с отказом со стороны Украины пускать в страну певицу Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму.

От предложений Европейского вещательного союза - организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта - Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции "Евровидения" в России.