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Фотографии Евгения Халдея покажут на мультимедийной выставке в Петербурге

Культура
10 мая, 0:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, мая. /ТАСС

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения фотографа

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Президентская библиотека открывает мультимедийную выставку, посвященную 100-летию со дня рождения знаменитого фотографа Евгения Халдея (1917 - 1997). На ней представлены известные всему миру работы мастера военного и мирного времени, а также материалы, которые ранее не были доступны широкой публике.

"Фотографии Халдея запечатлели войну от объявления о нападении Германии на СССР до Нюрнбергского процесса и стали классикой военного фоторепортажа. Снимки обошли весь мир и часто приводятся в качестве иллюстраций во многих учебниках и энциклопедиях. Помимо военных снимков, на выставке будет представлено послевоенное творчество Евгения Халдея", - сообщает пресс-служба Президентской библиотеки.

Создатели выставки включили в нее самые известные военные снимки Халдея, в том числе фотографию "Знамя над Рейхстагом", ставшую настоящим символом Победы. Фотокорреспондент ТАСС запечатлел и первый день войны, сняв взволнованных москвичей, слушающих сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз у репродуктора на улице 25-го Октября в Москве.

После войны Евгений Халдей работал в газетах "Правда" и "Советская культура". Как отмечают в пресс-службе библиотеки, многие фотографии мастера зрители увидят впервые. Фотографии Халдея на мультимедийной выставке в Президентской библиотеке дополнят материалы о его жизни, личные вещи фотографа.

Евгений Халдей родился в 1917 году в Юзовке (Донецк). Он посвятил фотографии около 65 лет. Первый снимок сделал в 13 лет, а с 16 лет работал фотокорреспондентом. В ТАСС он пришел перед Великой Отечественной войной и вел фотолетопись войны от первого до последнего ее дня. За годы войны Халдей стал мастером, способным одним кадром рассказать целую историю.

Фотографии Халдея хорошо известны за пределами России. Во время празднования пятидесятилетия Победы над фашизмом газеты и журналы всего мира печатали знаменитые военные кадры Евгения Халдея, в Берлине и Вене были выпущены альбомы его фотографий. С огромным успехом прошли персональные выставки Халдея в Европе и США. В 1995 году в Перпиньяне (Франция) на Международном фестивале фотожурналистики Евгению Халдею особым указом французского президента был присвоен титул "Рыцаря ордена искусств и литературы".

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