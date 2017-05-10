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В Лондоне открылась ретроспективная выставка, посвященная Pink Floyd

Культура
10 мая, 2:49 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Экспозиция приурочена к 50-летию выхода как первого сингла группы "Arnold Layne", так и первого альбома "The Piper at the Gates of Dawn"

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© Photo by Joel Ryan/Invision/AP

ЛОНДОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Высокотехнологичная экспозиция под названием The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains ("Выставка "Пинк Флойд": их бренные останки"), посвященная более чем полувековой истории творчества британской рок-группы, открылась в лондонском музее Виктории и Альберта. Во вторник был устроен предварительный показ для прессы, который посетил корреспондент ТАСС.

Выставка приурочена к отмечаемому в нынешнем году 50-летию выхода как первого сингла Pink Floyd под названием "Arnold Layne", так и первого альбома группы "The Piper at the Gates of Dawn" (1967). Аудиовизуальная экспозиция представляет произведения, исполненные пятью музыкантами группы - Сидом Барреттом, Роджером Уотерсом, Ричардом Райтом, Ником Мэйсоном и заменившим Барретта в 1968 году Дэвидом Гилмором. Двоих из них - Барретта и Райта - уже нет в живых.

Здесь можно увидеть многочисленные музыкальные инструменты, задействованные во время студийных записей и концертных выступлений, тетради с рукописными текстами песен и авторскими рисунками, образцы художественного оформления студийных альбомов группы, рекламные афиши и даже комиксы, созданные по мотивам песен Pink Floyd, газетные публикации с отзывами о разных периодах творчества коллектива, многочисленные фотографии участников, видеоматериалы с интервью музыкантов и концертными шоу в самые разные периоды творчества, различные художественные образы, использованные во время концертов. В их числе и гигантская фигура учителя - персонажа знаменитого сингла Another Brick in the Wall из концептуального альбома (фактически рок-оперы) The Wall (1979).

Каждому отдельно взятому альбому Pink Floyd, включая и культовый The Dark Side of the Moon (1973), на выставке отведен отдельный зал. В экспозиции, посвященной альбому The Momentary Lapse of Reason (1987), есть афиша выступления группы в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве в июне 1989 года. Данный альбом также стал первым произведением в истории рок-музыки, побывавшим в космическом пространстве, поскольку копию диска взяли с собой на орбиту советские космонавты.

Посетить экспозицию можно будет с 13 мая по 1 октября.

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