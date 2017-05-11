"Благие намерения" и "Пушкинский XXI": Россия на 57-й Венецианской арт-биеннале

Биеннале современного искусства в Венеции часто сравнивают с Олимпийскими играми — выставка всего на год старше спортивных состязаний (первая была проведена в 1895 году), и в ней так же участвуют представители практически всех частей света (будет отмечена даже Антарктида).

Сейчас в Венеции проходит серия вернисажей, которая продлится вплоть до официального открытия биеннале 13 мая, и в эти дни в городе запросто можно встретить не только арт-профи. Так, Леонардо ди Каприо заглянул на вечер в честь павильона России, а у свекра Сальмы Хайек, французского коллекционера Франсуа Пино здесь два роскошных выставочных пространства — в Палаццо Грасси и бывшей таможне, где сейчас проходит выставка английского художника Дэмиена Херста.

Следить за событиями биеннале, которая продлится до 26 сентября, можно по хэштегам #BiennaleArte2017 и #VivaArteViva. А мы тем временем расскажем об избранных проектах с участием художников из России.

Основной проект: курс на оптимизм

В этом году автором основной выставки 57-й Биеннале современного искусства стала главный куратор Центра Помпиду Кристин Масель. На профессиональный вызов она ответила лозунгом Viva Arte Viva!, что можно перевести как "Да здравствует живое искусство!". Таким образом куратор предлагает на время забыть о политических потрясениях и мировых катастрофах и вспомнить, что такое искусство как процесс и ремесло, которое нас возвышает и вдохновляет.

Она сравнивает свою выставку с книгой, среди девяти глав которой есть "Радость и страх", "Время и бесконечность", "Традиции" и "Шаманы". В этих главах — павильонах в Джардини, городском саду и грандиозном Арсенале — соединяются художники разного возраста. Всего их 120 из 51 страны мира, причем 103 из них ранее не представляли свои работы в основном проекте. Это в том числе Таус Махачева и Ирина Корина, отмеченные в России многочисленными премиями в области современного искусства как лауреаты и финалисты. В Венеции они не новички: Корина принимала участие в проекте "Победа над солнцем" в павильоне России в 2009 году, а Махачева — в проекте "Любит- не любит" азербайджанского фонда Yarat! в рамках специальной программы 56-й арт-биеннале.

До официального открытия биеннале информация о представленных в основном проекте работах держится в строгом секрете. Известно, что Корина, специализирующаяся на масштабных инсталляциях из самых разнообразных материалов, представит работу "Благие намерения", а Махачева — сразу две. Одной из них станет новый перформанс, отправной точкой которого стали диалоги художницы с рыбаками из дагестанского села Старый Терек.

Национальный павильон: свет, тьма и социальные сети

С каждым годом стран-участниц на биеннале становится все больше: в этом году их 85. Тем, у кого нет своего собственного павильона в Джардини, приходится бронировать палаццо за несколько лет до начала очередной выставки.

Что качается России, то она появилась на биеннале одной из первых, и национальный павильон, построенный в 1914 году по проекту Алексея Щусева, занимает одно из самых выигрышных мест — с видом на лагуну. В разное время здесь было представлено творчество более 800 художников из СССР и России, в том числе Казимира Малевича, Александра Родченко, Александра Дейнеки и Ильи Кабакова.

В 2017 году в сказочном тереме представят проект Theatrum Orbis Terrarum, отсылающий к названию первого в истории географического атласа современного типа, который был издан в 1570 году. Художники, приглашенные к участию комиссаром павильона Семеном Михайловским, размышляют на тему современного устройства мира.

Верхний этаж российского павильона заняла "Смена декораций" художника Гриши Брускина — скульптуры, символизирующие различные общественные движения без привязки к географии. Фигуры подсвечены, а зритель, находящийся во тьме, спускается по лестнице и попадает в залитый светом зал, где видит "вмерзшие" в пластик фрагменты других скульптур — головы, руки, ноги. По мнению авторов проекта Blocked Content ("Заблокированный контент") из арт-группы Recycle — это символизирует существование в мире искусственного интеллекта, интернета и социальных сетей, в котором есть свои "ад", "рай, и "чистилище".

Дебютант биеннале художница Саша Пирогова представит видео "Сад", где также важным является переход от тьмы к свету, источником которого может быть сам человек.

Вдобавок к смысловым и визуальным эффектам павильон России в этом году будет наполнен звуками. За эту часть отвечают музыкальный руководитель Электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский, преподаватель Московской консерватории Петр Айду и соавтор проекта "РеКонструкция Шума" Константин Дудаков-Кашуро.

Параллельная программа: путешествие с Пушкинским

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина несколько дней назад официально объявил о запуске проекта "Пушкинский XXI", для чего формирует собственную коллекцию, связанную с современным искусством и дизайном. Показывать ее планируется за пределами известного всем комплекса на Волхонке.

ГМИИ им. А. С. Пушкина

Музей решил поделиться своими планами с международным арт-сообществом, и лучшего места, чем биеннале в Венеции, для этого не придумать. В рамках параллельной программы 13 мая в Палаццо Соранцо ван Аксель открывается выставка "Человек как птица. Образы путешествий". Под готическими сводами появятся и путешествующая с 2003 года по городам и весям "Частная луна" Леонида Шишкова, и видео "Вечность" группы "Провмыза", которое включили в программу "Cinema XXI" Римского кинофестиваля.

Тем, кто не попал в Венецию, расстраиваться не стоит. В Москве уже были представлены несколько успешных проектов, связанных с современном искусством, — в Пушкинском побывали Ясумаса Моримура, Вим Дельвуа и Виктор Пивоваров, на очереди — становящиеся все более популярными Recycle, создающий эффектные инсталляции из пороха Цай Гоцян и звезда видеоарта Билл Виола. Кроме того, в Пушкинском музее рассчитывают, что некоторые произведения с венецианской выставки войдут в его собрание, поэтому есть шанс со временем увидеть их в и Москве.

Множество других палаццо также заняты российскими выставками, а фонд V-A-C, для которого сейчас в Москве реконструируется дореволюционное здание ГЭС-2, и вовсе открывает свое постоянное представительство в венецианском Palazzo delle Zattere выставкой "пространство, сила, конструкция". Результаты экспедиции, объекты, созданные международной командой художников и исследователей Южного полярного круга, а также фото- и видеодокументы путешествия представлены в Павильоне Антарктиды под кураторством художника и моряка Александра Пономарева в Palazzo Molin a San Basegio. Ярмарка современного искусства Cosmoscow и галерея Shaltai Editions покажут серию литографий "Саспенс" Александры Паперно, а художник Гоша Острецов представит свой проект "Я был похищен сотни раз" в Palazzo Nani Bernardo.

Светлана Янкина