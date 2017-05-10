В Испании умер Роберт Майлз

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МАДРИД, 10 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Известный итальянский диджей, композитор и продюсер, один из основателей жанра "дрим-хаус" Роберт Майлз скончался во вторник вечером на Ибице (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом сообщило агентство EFE.
По его информации, 47-летний музыкант был болен, причина его смерти не называется.
Майлз родился 3 ноября 1969 года в Швейцарии, его настоящее имя Роберто Кончина. Он работал в различных стилях электронной музыки.
Всемирная слава пришла к Майлзу в 1995 году после создания композиции Children. Сингл в течение нескольких недель возглавлял хит-парады многих стран. Майлз записал шесть студийных альбомов, релиз последнего под названием Th1rt3en состоялся в 2011 году.