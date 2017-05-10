Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет

Культура
10 мая, 17:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, мая. /ТАСС

Выставка, на которой представлено 30 авторских рисунков и более 200 туфель из архива Бланика, продлится до 23 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Лучшие работы испанского дизайнера обуви Маноло Бланика, которые он создавал на протяжении 45 лет, показаны на выставке, открывшейся в Государственном Эрмитаже. Мастер лично представил экспозицию петербургской публике.

"Выставка в этом храме искусств в Санкт-Петербурге была моей мечтой, и я даже не представлял, что она может стать реальностью", - признался Маноло Бланик на открытии выставки. Он сказал, что его вдохновляют многие личности и сюжеты русской истории. С большим почтением он относится к императрице Екатерине Великой, восхищается деятелями русского искусства - литератором, художником, композитором Сергем Нежинским, балеринами Анной Павловой, Тамарой Тумановой; любит творчество Пушкина, которого читал в детстве в испанском переводе.

Ретроспективная выставка продлится до 23 июля. Она разделена на 6 тематических секций - "Природа", "Гала", "Искусство и Архитектура", "Сердце", "География", "Материалы". На ней представлено 30 авторских рисунков и более 200 туфель из архива Маноло Бланика. Здесь же демонстрируются фильмы о технике создания туфель.

В секции "Гала" показаны туфли самой неповторимой формы и из самых дорогих материалов, украшенные драгоценностями, а также обувь, созданная Блаником для фильма "Мария-Антуанета" Софии Копполы. В своих работах Бланик использует атлас, тафту, вельвет, твид, кашемир, ручное кружево, шерсть, лен, хлопок, шелковую парчу, оттоманский шелк.

В разделе "Природа" представлены туфли, на создание которых Бланика вдохновил мир ботаники. Эта обувь украшена цветами, клубникой, листьями пальмы и кактусами. Для некоторых туфель вдохновением послужили архитектурные памятники, литература, кино или живописные произведения Франсиско де Сурбарана, Франсиско де Гойя, Пабло Пикассо, Анри Матисса и других мастеров.

"Такая ретроспектива показывает развитие индивидуального стиля мастера, а также изменение вкусов общества в этот период. Производя утилитарный, по сути, предмет, дизайнер привносит в него свое отношение к красоте, элегантности, а также представление об эстетическом идеале", - отмечает куратор выставки Татьяна Бабошина.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что у выставки есть некое созвучие с музейными экспонатами. "Эрмитажные шедевры - это не только полотна. Здесь у нас в том числе шедевры прикладного искусства. В эрмитажной коллекции очень много разных изделий различного дизайна, которые соседствуют с этой выставкой и перекликаются с ней", - сказал Пиотровский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБК
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
5
В Николаеве радикалы напали на офис ветеранов боевых действий в Афганистане
6
Арбитражный суд Москвы вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система"
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама