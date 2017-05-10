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Голодец открыла российский проект на арт-биеннале в Венеции

Культура
10 мая, 18:10 UTC+3 ВЕНЕЦИЯ ВЕНЕЦИЯ 10, мая. /ТАСС

По мнению вице-премьера РФ, у экспозиции Theatrum Orbis Terrarum "большое будущее, и она даст импульс новой мысли - гражданской и художественной"

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ВЕНЕЦИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец и советник президента по культуре Владимир Толстой открыли выставку Theatrum Orbis Terrarum, которую Россия представила на 57-й Венецианской биеннале современного искусства - старейшем в мире и самом статусном смотре в этой области.

"Выставка - это новый шедевр, новая философия. Даже трудно назвать ее выставкой, это нечто совсем новое, она настолько привязана к пространству и показывает новое художественное восприятие и новую философию мира, заставляет думать и чувствовать", - сказала Голодец на открытии выставки в павильоне России, который был построен в 1914 году по проекту Алексея Щусева.

По ее мнению,"у этой экспозиции большое будущее, и она даст импульс новой мысли - гражданской и художественной".

Толстой добавил, что этот проект понравится тем, кто ищет не развлечений, а предпочитает размышлять над увиденным. "Если нужны развлечения, то можно идти дальше, если за сильными эмоциональными впечатлениями, даже потрясениями, то вам сюда", - сказал он.

После Венеции - в России

Название российской выставки Theatrum Orbis Terrarum связано с первым в истории географическим атласу современного типа, который был издан в 1570 году. Приглашенные к участию комиссаром павильона Семеном Михайловским художники размышляют на тему современного устройства мира. Так, в фокусе внимания художника Гриши Брускина оказались общественные движения и волнения без привязки к географии, терроризм и возможность тотального контроля - эти темы с помощью множества небольших аллегорических скульптур развивает его проект "Смена декораций".

Над активностью в интернете и следующими из этого угрозами подумали Георгий Кузнецов и Андрей Блохин из арт- группы Recycle - они выразили это в своем высокотехнологичеом проекте Blocked Content через скульптуры, словно закованные во льдах, рассмотреть из полностью можно с помощью гаджетов через специальное приложение. И, наконец, Саша Пирогова в своем видео "Сад" обыгрывает движение от тьмы к свету, дает надежду на возрождение.

По словам Голодец, этот проект может быть повторен в Москве.

"Мы уже поговорили о том, что это будет необходимо дальше попробовать показать в Москве", - сказала она.

Да здравствует искусство!

Основной темой биеннале, которая будет открыта для зрителей с 13 мая по 26 ноября, главный куратор Центра Помпиду Кристин Масель предложила Viva Arte Viva, которую можно интерпретировать как "Да здравствует живое искусство".

По традиции, старейшая и самая авторитетная в мире биеннале современного искусства проходит в Венеции попеременно с биеннале архитектуры. Приглашенный куратор задает тему и готовит основную выставку, которая демонстрируется в Арсенале и Садах Джардини, где располагаются также павильоны разных стран, в том числе России. Как и на Венецианском кинофестивале, на биеннале раздают "Золотых львов": жюри выбирает лучшую национальную выставку, лучшую работу в основном проекте, вне конкурса вручается награда за вклад в архитектуру, а перспективный молодой архитектор получает "Серебряного льва".

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