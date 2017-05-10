Музей имени Пушкина привез на арт-биеннале в Венецию "Образы путешествий"

ВЕНЕЦИЯ, 10 мая. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина впервые в рамках Биеннале современного искусства в Венеции представляет свой проект "Человек как птица. Образы путешествий", который откроется для публики 13 мая в Палаццо Соранцо ван Аксель. Таким образом музей объявил о запуске новой программы "Пушкинский XXI".

"Это тактический шаг, абсолютно точно выверенный. Потому что нам важно не только в Москве заявить, что мы смотрим в сторону "живого" искусства внутри нашего большого традиционного музея, и Венецианская биеннале - лучшее место, чтобы сделать это, чтобы тебя все увидели и услышали", - сказала ТАСС на вернисаже директор музея и сокуратор проекта Марина Лошак.

По ее словам, планируются совместные проекты в области современного искусства с крупнейшими мировыми институциями, в частности, с Болонской синематекой.

Выставка "Человек как птица. Образы путешествий" интернациональная, она объединила 14 российских и зарубежных художников и впервые представляет на международном уровне новую программу музея - "Пушкинский XXI", связанную с современным искусством. В интерьерах старинного палаццо представлены произведения, созданные в различных медиаформатах - звуковых и световых инсталляциях, видео, фото. В частности, представлено "Путешествие частной луны на Урале" Леонида Тишкова из многолетнего и уже известного проекта "Частная луна", звуковая инсталляция "Ангел" Юрия Календарева, масштабная интерактивная инсталляция "Распадающиеся перспективы 2.0" Марникса Де Нийса, световая инсталляция Масаки Фуджихаты "Частное ТВ/Комната", видеоинсталляция "Вечность" арт-группы "Провмыза". А также работы Татьяны Ахметгалиевой, Дмитрия Булныгина, Семена Александровского, Софьи Гавриловой, Ирины Затуловской, Давида Клербо, Мартина Онерта, Фабрицио Плесси и Мариано Сардона.

По словам сокуратора проекта, руководителя отдела кино и медиа искусства ГМИИ Ольги Шишко, он предлагает отправиться в путешествие сразу в нескольких измерениях - в пространстве, времени и через индивидуальный опыт. Таким образом, зритель становится и путешественником, и наблюдателем одновременно.

Выставка продолжит свою работу в рамках параллельной программы 57-й биеннале современного искусства в Венеции до 5 сентября, потом несколько произведений из экспозиции войдут в собрание современного искусства Пушкинского музея.