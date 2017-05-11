В Крыму не препятствуют визиту певицы Джамалы и готовы пригласить ее снова

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма готовы снова пригласить украинскую певицу Джамалу посетить полуостров и выступить с концертом. "Никто и ничто в России ей не мешает это сделать, проблемы исходят из Киева", считает вице-премьер региона, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Накануне победительница "Евровидения-2016" Джамала призналась журналистам, что очень хотела бы вернуться в Крым, где живут ее родные, и выступить там с концертом. "Могу с высокой долей уверенности говорить, что проблемы с посещением Крыма у Джамалы есть, но они исходят совсем не от Крыма, а от киевских властей, от тех кураторов, которые оказывают на Джамалу давление", - сказал Мурадов корреспонденту ТАСС.

Он напомнил, что власти республики еще год назад говорили о том, что рады будут ее видеть на полуострове. "Это приглашение остается в силе, - подчеркнул Мурадов. - Никто никаких препятствий этому талантливому человеку не чинит… Но, наверное, нужно нам в ближайшее время направить Джамале приглашение, и я этот вопрос согласую с руководством республики, чтобы она не сомневалась в том, что мы с почтением относимся к ее близким (проживающим в Крыму), к ее роду, и хотим, чтобы она повидалась со своими близкими".

Министр культуры региона Арина Новосельская добавила, что власти региона рассмотрят заявку Джамалы на выступление в Крыму, если такая поступит. "К нам концертный директор или продюсер (Джамалы) не обращался, когда будет обращение, тогда и будем рассматривать, конечно, как любую заявку", - сказала Новосельская.

Джамале стоит посетить Крым

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек предположил, что Джамала, рассуждая о невозможности посетить Крым, вероятно, не знает о реальной ситуации на полуострове после его воссоединения с Россией. "Певица Джамала не знает реальной ситуации о жизни в Крыму, иначе ничто не мешало бы ей приехать и обнять родных и близких, - сказал он. - В этой ситуации Джамале стоило бы вспомнить поговорку: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".

По его мнению, в Крыму "окружающие радуются победе певицы на "Евровидении" и, несмотря на ее антироссийскую риторику, приглашают певицу лично посмотреть, как живет российский Крым".

В свою очередь, председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов считает, что антироссийская риторика Джамалы все-таки влияет на отношение к ней крымчан, но это не мешает певице посещать республику. "Никакого запрета для въезда на территорию РФ для Джамалы не существует, она это может спокойно делать… Другое дело, что все ее последние высказывания в отношении крымчан и все ее попытки использовать в корыстных целях трагедию депортации крымских татар, конечно, повлияли на негативное отношение к ней со стороны жителей Крыма", - отметил глава комитета.

"Евровидение-2017"

Благодаря победе Джамалы на "Евровидении-2016" песенный конкурс в этом году проходит в Киеве. 7 мая в украинской столице прошла официальная церемония открытия "Евровидения-2017". Финал конкурса пройдет 13 мая. Всего в нем принимают участие музыканты из 42 стран. В этом году на "Евровидении" не участвует Россия в связи с отказом со стороны Украины пускать в страну певицу Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.