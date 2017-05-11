Институт современного искусства отмечает 25-летие уличным праздником в саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Институту современного искусства (ИСИ) в четверг исполняется 25 лет. Отмечать юбилей вуза решено большим уличным праздником, который состоится в субботу, 13 мая, в столичном саду "Эрмитаж". Время проведения - с 12:00 до 22:00 мск, вход для всех желающих свободный. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила ректор ИСИ Ирина Сухолет, у которой 11 мая также день рождения.

"Когда-то, в далеком мае 1992 года, мне только исполнилось 33 года, и я была, как тогда любили шутить мои коллеги, самым молодым ректором в стране. И вот с тех пор уже минуло ровно четверть века", - констатировала ректор ИСИ и переключилась на юбилей родного вуза.

"Когда юбилей празднует человек, накрывают стол, - сказала Сухолет, - когда празднует театр - ставятся новые спектакли, когда день рождения отмечает композитор, то публику зовут на концерт, если юбилей у музея, то устраивается выставка".

"Мы в свой юбилей решили все это совместить, поэтому взялись за два грандиозных проекта. Мы хотим подарить городу праздник "День искусств" в саду "Эрмитаж" и стране подарить фестиваль "Мой Евтушенко". Поскольку сами себе мы хотим сделать только один подарок - показать свой профессионализм и свои возможности", - заявила ректор ИСИ.

"День искусств" в саду "Эрмитаж"

Как было сообщено на пресс-конференции, на один день сад "Эрмитаж" превратится в единственное место в Москве, где посетители смогут не только познакомиться с различными творческими профессиями, но и попробовать себя в них. Для этого в парке будут оборудованы пять зон, где будут проводиться мастер-классы, пробы творческих возможностей гостей праздника, игры, интерактивные перформансы по дизайну, вокальному искусству, режиссуре кино, тележурналистике, актерскому и хореографическому искусству.

На Летней эстраде парка в течение дня будут идти представления всех факультетов ИСИ по 13 направлениям искусства. Весь день в качестве аниматора гостей праздника будет развлекать актер театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Певцов.

В финале праздника, с 19 часов в саду "Эрмитаж" пройдет гала-концерт с участием звездных выпускников и преподавателей Института современного искусства. В этот вечер на главную сцену "Праздника искусств" выйдут Дмитрий Певцов, Любовь Казарновская, Наталья Баннова, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Лора Квинт, Сергей Пенкин, Дина Гарипова и многие другие.

Поэтический марафон "Мой Евтушенко"

Особым проектом в рамках празднования 25-летия Института современного искусства стал поэтический марафон "Мой Евтушенко". Конкурс был объявлен ИСИ 10 апреля. В этот день началось всенародное прощание с великим поэтом, ушедшим из жизни 1 апреля. Все желающие могли почитать любимые стихи Евтушенко на камеру и прислать в ИСИ, напомнили на пресс-конференции.

Наиболее удачные ролики разместили в Фейсбуке с хештегом #МойЕвтушенко. В конкурсе, который приобрел масштаб всенародной акции памяти великого поэта, приняли участие тысячи поклонников творчества Евгения Евтушенко, среди них немало звезд кино, театра, музыки. Из всех роликов участников конкурса будет создан коллаж, который будет транслироваться на большом мультиэкране перед началом концерта в Государственном Кремлевском Дворце 13 июня.

А 13 мая на одной из площадок празднования 25-летия ИСИ в саду "Эрмитаж" будут подведены итоги конкурса чтецов поэтических произведений Евгения Евтушенко и состоится награждение победителей. Им будут вручены билеты на два главных мероприятия фестиваля "Мой Евтушенко": на концерт "Евгений Евтушенко в симфонической музыке" в Большом зале Московской консерватории 4 июня и на музыкальный спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я", который состоится 13 июня в Государственном Кремлевском Дворце.

"Ну, а те, кто не успел поучаствовать в конкурсе, смогут подняться на сцену к микрофону и прочитать любимые стихотворения Евтушенко. Никто не останется без призов и подарков", - заверила ректор ИСИ Ирина Сухолет на пресс-конференции в ТАСС.

О вузе-юбиляре

Датой основания Института современного искусства (ИСИ) считается 11 мая 1992 года. С тех пор его ректором является Ирина Сухолет. Это один из первых негосударственных вузов в России, получивший лицензию номер 1.

Первоначально в ИСИ обучались около 400 студентов по шести специальностям. В настоящее время общее количество студентов вуза составляет 1400 человек, которые обучаются по 25 программам высшего образования.

В числе преподавателей значатся 34 народных артиста и заслуженных деятеля искусств. Впрочем, среди выпускников уже очень много заслуженных артистов РФ. Но самое главное, как отмечают в руководстве вуза, 90% выпускников работают по профессиям, которые они получили в ИСИ.