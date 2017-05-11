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Немецкая певица Делия де Франс выступит на фестивале Sound Up в Москве

Культура
11 мая, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Критики сравнивают немецкую исполнительницу с исландской певицей Бьорк

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Певица и художник Делия де Франс, которую критики называют немецкой Бьорк, выступит в рамках фестиваля Sound Up 31 мая в Центральном доме архитектора в Москве. На мероприятии также можно будет увидеть московское авангардное трио Fogh Depot. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выступление де Франс можно сравнить с камерным спектаклем с использованием эксцентричных костюмов, отметили организаторы Sound Up.

Сама артистка в разговоре с ТАСС рассказала, что в ее творчестве присутствует влияние русской культуры.

"Я родилась в Восточной Германии, и, конечно же, в моей жизни есть определенное культурное влияние России. Я очень воодушевлена своей предстоящей поездкой и очень жду этой возможности открыть Россию заново и открыться ей. А еще мне кажется, у нас много общего с русской душой - моя музыка меланхолична, где-то немного сумрачна, грустна и полна историй о любви", - подчекрнула де Франс.

Делия де Франс (Delhia de France) начинала свою карьеру в немецкой электро-поп-группе Pentatones, прославившейся своими клипами в стиле фильмов жанра артхаус с идеями о тотальном искусстве. В сольном проекте певица по-прежнему придерживается арт-подхода к поп-музыке, но изменила звук, сделав его более утонченным. Ее дебютный альбом - Suavium - вышел в 2014 году и принес де Франс сравнение с исландской дивой Бьорк.

Sound Up

Концертная серия Sound Up создана для людей, которые интересуются новым звуком и идеями, она стала одним из самых заметных московских музыкальных явлений 2016 года. В прошлом году под этим брендом выступил американский гуру минимализма Стив Райх, состоялись концерты современных российских классиков Владимира Мартынова, Павла Карманова и Алексея Айги, экспериментатора Hauschka и композитора Мартина Кольстеда, британских Piano Interrupted и Грега Хейнса, немцев Grandbrothers и Field Rotation, а также были представлены широкой публике отечественные дарования Кирилл Рихтер и Дмитрий Евграфов. Организаторы Sound Up задействовали необычные площадки, такие как читальный зал Библиотеки имени Ленина и Московский планетарий, ожившие под звуки музыки и преображенные гигантскими видеопроекциями.

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