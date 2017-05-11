Спектакль по мотивам прозы Шаламова о сталинских лагерях представили в "Ельцин Центре"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Премьера спектакля по мотивам "Колымских рассказов" Варлама Шаламова о людях, оказавшихся в сталинских лагерях, состоялась в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в преддверии 80-летия начала массовых репрессий в 1937 году. Инсценировку сделала драматург Ярослава Пулинович, сообщили в "Ельцин Центре".

"Над спектаклем работала молодая постановочная группа. Инсценировка страшного и очень честного повествования о людях, переживших ужасы сталинских лагерей, принадлежит Ярославе Пулинович. Режиссер спектакля - выпускник Санкт-Петербургской театральной академии искусств Алексей Забегин, художник - лауреат премии "Прорыв" 2016 года Константин Соловьев, звук - актрисы, участницы группы "Дзинь" Лизы Неволиной", - сообщили в "Ельцин Центре".

Образ воскрешения лиственницы

В спектакле нет привычных театральных преображений, сложных декораций и костюмов. Вместо музыки - аудио-зарисовки в режиме реального времени, которые создают шумовой фон - ветер, крики, шорохи, дыхание. Зрительный зал - словно часть сцены, а сами зрители - свидетели оживших историй о том, как в лагерях люди умирали от голода, как им снился хлеб, как они сохраняли и теряли человеческое достоинство, как холодными колымскими ночами твердили стихи, заученные когда-то наизусть. По словам постановочной группы, такая атмосфера создается для того, чтобы донести до человека "не литературу, а реальность, которую описывает Шаламов, добиться документальности в ощущениях".

За основу были взяты семь рассказов из цикла писателя, их объединяет образ воскрешения лиственницы, который Шаламов используем как символ чуда. Алексей Забегин отметил, что ему было страшно браться за этот материал.

"Страшно во все это погружаться, всматриваться, вдумываться, осознавать, каким страшным может быть человеческое лихо. Чем страшнее, тем сильнее убежденность в том, что об этом надо говорить. Мы взяли за основу подлинные свидетельства, с которыми всегда оказываешься один на один. Абсолютно настоящие человеческие истории, в которые необходимо всматриваться, я физически ощущаю эту необходимость", - сказал он.

Спектакль завершается цитатой Шаламова: "Я доверяю протокольной записи, сам по профессии фактограф, фактолов, но что делать, если этих записей нет. Нет личных дел, нет архивов, нет историй болезни... Документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, бараки сровнены с землей, ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое место. На развалинах Серпантинки процвел иван-чай - цветок пожара, забвения, враг архивов и человеческой памяти.

Были ли мы? Отвечаю: "были".

"Колымские рассказы" Шаламова

"Колымские рассказы" - цикл из 33 рассказов одного из самых пронзительных писателей советского времени Варлама Шаламова (1907-1982). Пережив около 20 лет заключения, он стал одним из первооткрывателей темы лагерей и сталинских репрессий в отечественной литературе и при жизни не получил признания.

Без ведома и согласия автора некоторые рассказы этого цикла были опубликованы в изданиях Америки (1966), Германии (1967), Франции (1969), в радикальном антисоветском журнале "Посев" (1970). Это обстоятельство привело к тому, что Шаламов попал в черные списки непубликуемых авторов.

"В 1972 году он обратился с письмом протеста в "Литературную газету", в котором объяснял, что не имеет никакого отношения к публикациям за рубежом. Но ситуация для него не изменилась. Он по-прежнему считался неблагонадежным автором, недостойным звания советского писателя и поэта", - пояснили в "Ельцин Центре".

Лишь в 1988 году в журналах стали появляться "Колымские рассказы", а полное отдельное издание вышло в 1989 году, через семь лет после смерти писателя. "Лагерное прошлое очень сильно повлияло на душевное здоровье Шаламова. У него почти не было друзей, он жил одиноко в старческом доме до самой смерти. Боялся холода и простуд и даже летом носил теплые перчатки, умер от воспаления легких в психиатрической больнице", - сообщили в "Ельцин Цетре".