Медведев поручил создать в РФ единый ресурс по предоставлению грантов в области культуры

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минкультуры и Минкомсвязи обеспечить создание интернет-портала с информацией о видах и порядке предоставления грантов в области культуры и искусства. Соответствующее поручение по итогам форума "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия" опубликовано на сайте правительства.
"Обеспечить создание в информационно-телекоммуникационной сети интернет портала, содержащего информацию о видах и порядке предоставления федеральных, региональных, муниципальных и частных грантов для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства", - говорится в документе. Срок выполнения поручения - 1 ноября 2017 года.
На прошедшем в апреле форуме "Культура - национальный приоритет" глава правительства поддержал идею создания единого ресурса по предоставлению грантов театрам. "У нас в стране много грантов, федеральные, региональные, где-то есть муниципальные гранты, есть и частные гранты. И разобраться во всем многообразии грантов подчас очень сложно. Поэтому я думаю, что было бы правильно создать единый ресурс, где вся грантовая поддержка была бы перечислена, чтобы можно было понять, куда, за чем и в какие сроки обращаться", - сказал тогда Медведев.