В Бирмингеме похищена рукописная предыстория книг о Гарри Поттере, написанная на открытке

ЛОНДОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Предыстория книг о юном волшебнике Гарри Поттере, собственноручно написанная знаменитой британской писательницей Джоан Роулинг на открытке, похищена в Бирмингеме. Об этом информировала полиция графства Западный Мидлендс.

"Единственными людьми, которые купят эту уникальную рукопись, станут настоящие фанаты Гарри Поттера. Мы обращается с просьбой к любому, кто увидит или кому предложат данный товар, сообщить об этом в полицию", - обратился к населению констебль Пол Джонси.

Своеобразный приквел к своим же книгам о Поттере Роулинг написала убористым почерком на обеих сторонах открытки форматом А5 (15 х 21 см). В повествовании длиною 800 слов рассказывается о трех годах, предшествующих рождению Гарри. Героями короткого рассказа являются два тинейджера - будущий отец Поттера Джеймс и его лучший друг Сириус Блэк, которых во время погони на мотоциклах настигают разгневанные полицейские, но которым удается улизнуть от стражей порядка с помощью магии.

По информации следователей, в 2008 году эта рукопись была продана за £25 тыс. (более $32 тыс.) на благотворительном аукционе. Предположительно ее украли у владельца в период с 13 до 24 апреля нынешнего года.