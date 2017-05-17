"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля

С 17 по 28 мая пройдет 70-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе будет участвовать фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". ТАСС рассказывает об этом и других фильмах, которые будут бороться за Золотую пальмовую ветвь.

"Призраки Исмаэля" (Les fantômes dʼIsmaël)

Режиссер: Арно Деплешен

Арно Деплешен Производство: Франция

Французский режиссер Арно Деплешен относительно недавно попадал в основной конкурс Каннского фестиваля. В 2013 году на Золотую пальмовую ветвь была номинирована его лента "Джимми Пикар" с Бенисио Дель Торо и Матье Амальриком. Однако в этом году его фильм, который откроет фестиваль в Каннах, не будет претендовать на награду.

В новой работе под названием "Призраки Исмаэля" главную роль исполнит Матье Амальрик из "Джимми Пикара". По сюжету его герой — режиссер Исмаэль, возлюбленная которого Карлотта 20 лет назад исчезла при странных обстоятельствах.

Главный герой не собирается вечно жить прошлым, поэтому находит себе другую девушку — Сильвию, и берется за съемки нового фильма. Однако происходит совершенно неожиданное — Карлотта возвращается. Чудесное появление давно похороненной любви ставит под угрозу не только новую картину Исмаэля, но и его отношения с Сильвией.

"Мир, полный чудес" (Wonderstruck)

Режиссер: Тодд Хейнс

Тодд Хейнс Производство: США

Экранизация одноименного романа Брайана Селзника (его перу принадлежит "Хранитель времени", снятый Мартином Скорсезе), который повествует о двух глухих одиноких детях. Девочка из 1927 года по имени Роуз мальчик из 1977 года Бен проходят схожий жизненный путь

Оба ребенка сбегают в Нью-Йорк, затем попадают в одно и то же место, которое и становится для них судьбоносным. Но на этом параллельные истории, которые ведут Бен и Роуз, только начинают переплетаться. В главных ролях — Джулианна Мур и Мишель Уилльямс.

"Луна Юпитера" (Jupiter holdja/Jupiter's Moon)

Режиссер: Корнель Мундруцо

Корнель Мундруцо Производство: Венгрия

42-летний венгр Корнель Мундруцо — довольно частый участник Каннских кинофестивалей. В 2008 году его картина "Дельта" оказалась в основном конкурсе. А спустя два года еще одна лента Мундруцо — "Любящий сын Франкенштейн" — вновь была номинирована на главную награду.

В 2014 году венгерский режиссер привез в Канны фильм "Белый бог" про восстание собак, который взял призы сразу в двух номинациях — Особый взгляд Каннского кинофестиваля и Премия пальмовой собаки (это специальный приз фестиваля, который вручается четвероногим).

Новый фильм Мундруцо рассказывает про 17-летнего сирийского беженца Арьяна, который пытается нелегально попасть в Венгрию. Однако у него это не получается — при пересечении границы Арьяна подстреливает полицейский.

После ранения подросток необъяснимым образом обретает способность левитировать. С помощью доктора Штерна Арьяну удается сбежать из лагеря для беженцев, после чего он вместе со своим спасителем отправляет на безопасного места и денег на пропитание. Доктора, к слову, играет Мераб Нинидзе, известный российским зрителям по фильмам Алексея Германа-младшего "Бумажный солдат" и "Под электрическими облаками".

"Нелюбовь"

Режиссер: Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев Производство: Россия

Фильмы Андрея Звягинцева уже трижды были отмечены в Каннах. В 2007 году — серебряная пальмовая ветвь за лучшую мужскую роль в "Изгнании", в 2011 году — приз жюри за "Елену", в 2014-м — приз за лучший сценарий в фильме "Левиафан".

На этот раз Звягинцев едва не пролетел мимо фестиваля, успев окончательно смонтировать фильм и представить его на конкурс лишь к самому концу приема заявок. В итоге лента все же попала в список претендентов на Золотую пальмовую ветвь.

"Нелюбовь" — драма об обычной московской семье, которая переживает тяжелый развод. Все еще формальные супруги Борис и Евгения бесконечно ссорятся и хотят побыстрее покончить с расторжением брака.

Однако в череде конфликтов и выяснений отношений они забывают о еще одном члене их семьи — 12-летнем Алеше. Еще с рождения он оказывается не нужен своим родителям, из-за чего мальчик растет замкнутым и очень ранимым. А развод лишь обостряет отношения родителей и ребенка.

После очередного конфликта Алеша пропадает, и все бросаются на его поиски. Роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева и другие.

"120 ударов в минуту" (120 battements par minute)

Режиссер: Робен Кампийо

Робен Кампийо Производство: Франция

Драма Робена Кампийо переносит зрителя в начало 90-х годов, когда во Франции зарождается движение Act Up!. Группа активистов борется с положением ВИЧ-инфицированных в обществе и выступает против политики властей в отношении болезни

К ним примыкает молодой парижанин Натан. Движение постепенно становится все более радикальным. Взгляды одного из из лидеров сообщества, Шона, начинают вызывать опасения не только у новичка, но и у других активистов.

Главные роли исполнили молодые звезды французского кино — аргентинский актер Науэль Перес Бискайярт и Адель Энель, знакомая любителям кино и критикам по фильмам "Мужчина, которого слишком много любили" и "Запретная комната".

"Молодой Годар" (Le Redoutable)

Режиссер: Мишель Хазанавичус

Мишель Хазанавичус Производство: Франция

Французский режиссер Мишель Хазанавичус, наиболее известный по оскароносной картине "Артист" 2011 года, на Каннский фестиваль представил фильм о другом французском режиссере — Жане-Люке Годаре.

Лента снята по автобиографическому роману Анн Вяземски и рассказывает о том, как она повстречала человека, ставшего основоположником "новой волны" в европейском кинематографе. Роль культового французского режиссера досталась 33-летнему Луи Гаррелю ("Мой Король", "Воображаемая любовь").

В роли спутницы Годара перед зрителями предстанет бывшая модель Стэйси Мартин, которая дебютировала в кино в 2013 году, снявшись в картине Ларса фон Триера "Нимфоманка".

"Окча" (Okja)

Режиссер: Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо Производство: Республика Корея, США

Фильм "Окча" привлекает в первую очередь не именем режиссера. Да, Пон Чжун Хо снял "Токио!", "Мать" и "Сквозь снег", довольно известные не только в Корее, но и за рубежом. Однако наиболее интригует то, что это первая картина в конкурсе Каннского фестиваля, которую профинансировал Netflix.

После выпуска в 2016 году нескольких полнометражных фильмов, которые были нацелены скорее на массовую аудиторию (например, "Спектральный" и "ХОХО"), американская компания сразу же решила включиться в производство элитарного кино.

Название фильма — это имя большого, но скрытного зверя, с которым дружит главная героиня — корейская девочка Ми-джа. Однажды монстр исчезает и она отправляется на его поиски. В фильме приняли участие именитые актеры Тильда Суинтон, Пол Дано и Джейк Джилленхол.

"Квадрат" (The Square)

Режиссер: Рубен Эстлунд

Рубен Эстлунд Производство: Франция, Швеция, Дания, США

В центре сюжета нового фильма шведского мастера Рубена Эстлунда ("Форс-мажор") — директор музея. Ее играет Элизабет Мосс, наиболее известная по роли Пегги Олсон в сериале "Безумцы"

Главная героиня создает на площади европейского города инсталляцию в виде квадрата. В его границах каждый желающий может делать все, что захочет. В картине также снялись Доминик Уэст ("Гений" и сериал "Любовники") и Терри Нотари ("Восстание планеты обезьян" и "Планета обезьян: Революция").

"Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories (New and Selected))

Режиссер: Ной Баумбах

Ной Баумбах Производство: США

Американец Ной Баумбах, комедии которого неизменно получают высокие оценки от критиков ("Кальмар и кит", "Милая Фрэнсис", Пока мы молоды"), представил на конкурс картину под названием "Истории семьи Майровиц". Главные роли исполнили Бен Стиллер, Адам Сэндлер и Дастин Хоффман.

По сюжету семья, отношения в которой сложно назвать дружными, собирается в честь важного события для главы семейства — художника Гарольда. Родственники, с трудом терпящие друг друга, встречаются на его ретроспективной выставке в Нью-Йорке.

"Сияние" (Hikari/Radiance)

Режиссер: Наоми Кавасэ

Наоми Кавасэ Производство: Япония, Франция

Главная героиня картины Мисако занимается аудиодескрипцией, выразительно пересказывая фильмы для слепых и слабовидящих. Однажды на показе ленты она знакомится с известным кинооператором Масаей, который тоже начинает теряет зрение.

Девушка стремится помочь ему, однако в результате не только влюбляется в Масаю, но и кардинально меняет свое отношение к окружающему миру. Фильм сняла известный японский режиссер Наоми Кавасэ, фильмы которой были дважды отмечены на Каннском кинофестивале.

"Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer)

Режиссер: Йоргос Лантимос

Йоргос Лантимос Производство: США, Великобритания, Ирландия

Еще один триумфатор Канн, греческий режиссер Йоргос Лантимос, представит картину "Убийство священного оленя". В 2009 году мастер за триллер "Клык" получил награду в номинации "Особый взгляд Каннского фестиваля", в 2015 — приз жюри и Квир-Пальмовую ветвь за фантастическую драму "Лобстер".

Новый фильм рассказывает об успешном хирурге, который решает усыновить трудного подростка. Поведение мальчика постепенно становится все страннее, а история новоиспеченной семьи оборачивается трагедией и приводит врача к невыносимой жертве. Главные роли исполнили Колин Фаррелл и Николь Кидман.

"Хэппи-энд" (Happy End)

Режиссер: Михаэль Ханеке

Михаэль Ханеке Производство: Франция, Германия, Австрия

Австрийский мастер Михаэль Ханеке, завоевавший ранее две "Золотых пальмовых ветви" за картины "Белая лента" (2009) и "Любовь" (2012), в этом году поборется за очередную награду с драмой под названием "Хэппи-энд".

В этом фильме Ханеке возобновил сотрудничество с Изабель Юппер и Жан-Луи Трентиньяном, которые снялись в "Любви". Фильм расскажет о богатой французской семье, живущей на севере страны.

Рядом с их домом находится лагерь мигрантов, бедствия и нужды которого чета предпочитает не замечать. Но наступит момент, когда богачи и беженцы уже не смогут не замечать друг друга.

"Роковое искушение" (The Beguiled)

Режиссер: София Коппола

София Коппола Производство: США

Знаменитая София Коппола после "Марии-Антуанетты", снятой в 2006 году, вновь поборется за главную награду Каннского кинофестиваля. На конкурсе она представит фильм "Роковое искушение" с Колином Фареллом, Николь Кидман, Эль Фаннинг и Кирстен Данст в главных ролях.

Мистический триллер повествует о любовном многоугольнике на фоне эпохи гражданской войны в США 1861-1865 годов. По сюжету раненый солдат Севера (Фаррелл) попадает в женскую школу южан.

Там его пытаются выходить воспитанницы закрытого пансиона. Но неожиданный гость вносит смуту в жизнь этого заведения, соблазняя и искушая девушек. Борьба за сердце мужчины раскрывают таившееся лицемерие и похоть воспитанниц.

"На следующий день" (Geu-hu/The Day After)

Режиссер: Хон Сан Су

Хон Сан Су Производство: Республика Корея

Хон Сан Су на Каннском фестивале представит сразу две своих работы. Вне конкурса покажут его драму "Камера Клэр", где снялась Изабель Юппер.

Это уже не первое сотрудничество французской актрисы и корейского режиссера. В 2012 году Хон Сан Су снял драму "В другой стране" с Юппер в главной роли и был номинирован на главную награду Канн.

Второй фильм, который уже будет бороться за Золотую пальмовую ветвь в основном конкурсе — это "На следующий день". Сюжет самой картины покрыт тайной.

"Хорошее время" (Good Time)

Режиссер: Бен Сэфди, Джошуа Сэфди

Бен Сэфди, Джошуа Сэфди Производство: США

Еще одно открытие фестиваля — братья Бен и Джошуа Сэфди с криминальной драмой "Хорошее время". В центре их картины — грабитель банков Конни (его играет Роберт Паттинсон), который успешно уходит от преследования полицейских.

Тем не менее, с каждым его преступлением шансы остаться на свободе уменьшаются, а хорошее время беспечной и безнаказанной жизни подходит к концу.

"Роден" (Rodin)

Режиссер: Жак Дуайон

Жак Дуайон Производство: Франция, Бельгия

Биографическая драма рассказывает о великом скульпторе Огюсте Родене. Главную роль в картине сыграл Венсан Линдон, удостоившийся в 2015 году приза Каннского фестиваля как лучший актер.

Байопик охватит период жизни творца во время его встречи и отношений с Камиллой Клодель. Ее сыграла актриса Изиа Ижлен. Режиссером фильма выступил Жак Дуайон, который последний раз попадал в основной конкурс Канн в 1984 году с фильмом "Пиратка".

"Кроткая"

Режиссер: Сергей Лозница

Сергей Лозница Производство: Украина, Франция

Украинский мастер Сергей Лозница — еще один режиссер, который представит на фестивале русскоязычное кино. Более того, сама картина является переосмыслением одноименной повести Достоевского.

Сюжет разворачивается в российской провинции в наше время. Девушка пытается выяснить судьбу своего мужа, которого посадили в тюрьму. Главную героиню играет актриса екатеринбургского "Коляда-театра" Василина Маковцева.

"Из ниоткуда" (Aus dem Nichts)

Режиссер: Фатих Акын

Фатих Акын Производство: Германия

Первый и последний раз немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акын претендовал на Золотую пальмовую ветвь ровно 10 лет назад. Тогда в основной конкурс попала его картина "На краю рая", которая все же получила награду за лучший сценарий.

В центре сюжета Катя, потерявшая при взрыве немецко-турецкой общины в Гамбурге своего мужа и сына. В трагедии подозревают неонацистов, полицейские расследуют дело. Однако героиня решает сама установить справедливость. Главную роль в фильме исполнила известная немецкая актриса Дайан Крюгер.

"Двойной любовник" (L'Amant Double)

Режиссер: Франсуа Озон

Франсуа Озон Производство: Франция

В основной конкурс с работой "Двойной любовник" попал еще один французский режиссер — Франсуа Озон. Он номинировался на главную награду Каннского фестиваля дважды. В 2003 году Золотую ветвь мог получить его криминальный триллер "Бассейн".

А в 2013 году на приз в основной программе претендовала драма "Молода и прекрасна". В "Двойном любовнике" главные роли сыграли уже знакомые Озону актеры Марина Вакт ("Молода и прекрасна") и Жереми Ренье ("Отчаянная домохозяйка").

"Ты никогда здесь не был" (You Were Never Really Here)

Режиссер: Линн Рэмзи

Линн Рэмзи Производство: США, Великобритания, Франция

Экранизация одноименного романа Джонатана Эймса, также известного в качестве создателя комедийного сериала "Смертельно скучающий" (Bored to Death). Режиссер фильма — Линн Рэмзи, наиболее известная по триллеру "Что-то не так с Кевином". К слову, этот фильм также номинировался в 2011 году на Золотую пальмовую ветвь.

В главной роли в новой работе Рэмзи — Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер"). Его герой — Джо, бывший военный, который вызволяет девушек из секс-рабства, причем делает он это не всегда в рамках закона,

Однажды он получает заказ от высокопоставленного чиновника, чья дочь угодила в те же сети. Разбираясь в этом деле, Джо выясняет, что за секс-торговлей стоят люди в высших кругах. Тогда он встает на путь войны с коррупционерами и главарями этого бизнеса.

Трейлеры взяты с сайта Filmpro.ru