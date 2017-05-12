Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Субсидии на строительство домов культуры получат 10 субъектов России

Культура
12 мая, 13:55 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 12, мая. /ТАСС

Глава Минкультуры Владимир Мединский также заявил, что Смоленская и Вологодская области, республики Карелия, Карачаево-Черкесия и Башкортостан задержали сдачу центров культурного развития

Поделиться
Материал из 1 страницы

РЯЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Десять субъектов РФ, включая Дагестан, Тыву и Ставрополье, получат субсидии на строительство домов культуры. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на Координационном совете по культуре в Рязани.

"Для предоставления субсидии выбрано десять субъектов, которые получат по 150 млн рублей", - сказал он. Среди них - Дагестан, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Тыва, Ставропольский край, Ингушетия, Северная Осетия, Омская, Тульская и Ростовская области.

"На эти средства до конца 2017 года регионы смогут построить 40 новых домов культуры", - проинформировал Мединский.

По его словам, программу также поддержала партия "Единая Россия", выделив по своей инициативе еще 1,4 млрд рублей. "Средства будут распределяться на большее количество субъектов", - добавил он.

Говоря о новом типе домов культуры, Мединский подчеркнул, что они должны включать кинозал, концертный зал, детскую комнату, библиотеку, универсальные зоны и спортивные площадки, но, по его словам, можно обойтись "без кабинета директора".

Задержки сдачи

По словам министра, Смоленская и Вологодская области, республики Карелия, Карачаево-Черкесия и Башкортостан задержали сдачу объектов в рамках федеральной программы создания центров культурного развития в малых городах с населением до 100 тыс. человек. 

"В этом году эти объекты должны быть сданы. Я назвал сейчас регионы, где стройка затягивается по причине вялой работы со стороны региональных властей. Ибо федеральное финансирование вы давно получили", - сказал министр.

Мединский подчеркнул, что в проблемных регионах объекты должны были быть введены в эксплуатацию еще в 2016 году, как требовало соглашение о предоставлении субсидий.

Центры строятся по принципу софинансирования из федерального бюджета в размере 50%, но не более 50 млн рублей. Всего в период 2013-2017 гг. на эти цели выделено 2,0 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама