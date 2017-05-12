Субсидии на строительство домов культуры получат 10 субъектов России

РЯЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Десять субъектов РФ, включая Дагестан, Тыву и Ставрополье, получат субсидии на строительство домов культуры. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на Координационном совете по культуре в Рязани.

"Для предоставления субсидии выбрано десять субъектов, которые получат по 150 млн рублей", - сказал он. Среди них - Дагестан, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Тыва, Ставропольский край, Ингушетия, Северная Осетия, Омская, Тульская и Ростовская области.

"На эти средства до конца 2017 года регионы смогут построить 40 новых домов культуры", - проинформировал Мединский.

По его словам, программу также поддержала партия "Единая Россия", выделив по своей инициативе еще 1,4 млрд рублей. "Средства будут распределяться на большее количество субъектов", - добавил он.

Говоря о новом типе домов культуры, Мединский подчеркнул, что они должны включать кинозал, концертный зал, детскую комнату, библиотеку, универсальные зоны и спортивные площадки, но, по его словам, можно обойтись "без кабинета директора".

Задержки сдачи

По словам министра, Смоленская и Вологодская области, республики Карелия, Карачаево-Черкесия и Башкортостан задержали сдачу объектов в рамках федеральной программы создания центров культурного развития в малых городах с населением до 100 тыс. человек.

"В этом году эти объекты должны быть сданы. Я назвал сейчас регионы, где стройка затягивается по причине вялой работы со стороны региональных властей. Ибо федеральное финансирование вы давно получили", - сказал министр.

Мединский подчеркнул, что в проблемных регионах объекты должны были быть введены в эксплуатацию еще в 2016 году, как требовало соглашение о предоставлении субсидий.

Центры строятся по принципу софинансирования из федерального бюджета в размере 50%, но не более 50 млн рублей. Всего в период 2013-2017 гг. на эти цели выделено 2,0 млрд рублей.