Известные артисты выступят бесплатно для публики в московском саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Дмитрий Певцов, Любовь Казарновская, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Сергей Пенкин, Дина Гарипова и другие известные артисты выступят в субботу бесплатно для публики в московском саду "Эрмитаж", где большим уличным праздником отметит 25-летний юбилей Институт современного искусства (ИСИ). Мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00 мск, вход для всех желающих свободный, сообщила ТАСС ректор ИСИ Ирина Сухолет.

"Когда юбилей празднует человек, накрывают стол, - сказала Сухолет, - когда празднует театр - ставятся новые спектакли, когда день рождения отмечает композитор, то публику зовут на концерт, если юбилей у музея, то устраивается выставка". "Мы в свой юбилей решили все это совместить и подарить городу праздник "День искусств" в саду "Эрмитаж", - заявила ректор ИСИ.

По ее словам, на один день сад "Эрмитаж" превратится в единственное место в Москве, где посетители смогут не только познакомиться с различными творческими профессиями, но и попробовать себя в них. Для этого в парке оборудованы пять зон, где будут проводиться мастер-классы, пробы творческих возможностей гостей праздника, игры, интерактивные перформансы по дизайну, вокальному искусству, режиссуре кино, тележурналистике, актерскому и хореографическому искусству.

На Летней эстраде парка в течение дня будут идти представления всех факультетов ИСИ по 13 направлениям искусства. Весь день в качестве аниматора гостей праздника будет развлекать актер театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Певцов.

Также в рамках "Праздника искусств" в "Эрмитаже" будет подведен итог конкурса исполнения произведений Евгения Евтушенко. Конкурс стал частью проводимого Институтом современного искусства фестиваля "Мой Евтушенко", посвященного 85-летию со дня рождения великого российского поэта.

Каждый желающий сможет прочитать любимое стихотворение поэта, записать свой видеоролик для размещения в социальных сетях и участия в большом музыкально-поэтическом спектакле "Если будет Россия, значит, буду и я" в Государственном Кремлевском Дворце 13 июня.

В финале праздника в саду "Эрмитаж" пройдет гала-концерт с участием звездных выпускников и преподавателей Института современного искусства. В этот вечер на главную сцену "Праздника искусств" выйдут Дмитрий Певцов, Любовь Казарновская, Наталья Баннова, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Лора Квинт, Сергей Пенкин, Дина Гарипова и многие другие.

О вузе-юбиляре

Датой основания Института современного искусства (ИСИ) считается 11 мая 1992 году. Это один из первых негосударственных вузов в России, получивший лицензию №1.

Первоначально в ИСИ обучались около 400 студентов по 6 специальностям. В настоящее время общее количество студентов вуза составляет 1400 человек, которые обучаются по 25 программам высшего образования.

В числе преподавателей значатся 34 народных артиста и заслуженных деятеля искусств. Впрочем, среди выпускников уже очень много заслуженных артистов РФ. Но самое главное, как отмечают в руководстве вуза, 90% выпускников работают по профессиям, которые они получили в ИСИ.