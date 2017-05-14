Медведев поздравил худрука хоровой капеллы имени Юрлова Геннадия Дмитряка с юбилеем

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя и главного дирижера Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, заслуженного деятеля искусств РФ Геннадия Дмитряка с 70-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.
"Выдающийся музыкант, вы виртуозно владеете дирижерским искусством, обладаете невероятной творческой энергией и неиссякаемым вдохновением, - говорится в поздравлении. - Ваш прославленный коллектив придает новое звучание и классическим произведениям, и песням военных лет, и эстрадной музыке".
Медведев подчеркнул, что выступления хоровой капеллы всегда становятся ярким событием, украшают торжественные церемонии и концерты, а также "дарят слушателям незабываемые впечатления от встречи с настоящим, большим искусством".
Геннадий Дмитряк - один из крупнейших современных отечественных хоровых и оперно-симфонических дирижеров. В 2004 году он возглавил Государственную академическую хоровую капеллу России имени А. А. Юрлова.
Дирижер стал инициатором и художественным руководителем музыкального фестиваля "Любовь святая", в рамках которого на сцене объединяются большие составы оркестровых и хоровых коллективов, а также фестиваля "Кремли и храмы России", нацеленного на возрождение традиции исполнения хоровых сочинений в атмосфере древних исторических памятников России.