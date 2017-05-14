Кибовский: смерть кинокритика Дондурея - системная утрата для российской культуры

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Смерть кинокритика Даниила Дондурея, скончавшегося 10 мая в Израиле, стал системной утратой для российской культуры. Об этом заявил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Церемония прощания с Дондуреем проходит в эти минуты в Центральном доме литераторов на Большой Никитской в Москве.

"Это системная утрата для нашего искусства, культуры, - сказал Кибовский. - Мы сегодня прощаемся с одним из последних Дон Кихотов нашей культуры".

Кибовский отметил, что Даниил Дондурей был одним из тех, кто как никто понимал, что происходит в культуре, а потому "так ценно было каждое его слово". "Когда уходит такой человек, остро понимаешь, как нам не хватает авторитетов, тех людей, чье мнение является знаковым для всех - и для самих творцов, и для представителей власти", - добавил он.

Общественное ТВ - заслуга Дондурея

Со своей стороны председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов напомнил, как Дондурею "удалось поменять мир". По его словам, именно кинокритик "протаранил" идею создания Общественного телевидения РФ. "Именно он отстоял на совещании с участием главы государства идею Общественного телевидения, - напомнил Федотов. - Это маленькая история о том, как человек меняет мир".

По словам режиссера Сергея Соловьева, Даниил Дондурей был человеком невероятно страстным. "Если он чем-то занимался, то он начинал заниматься этим так, как занимаются единственным делом всей жизни", - сказал он.

Отстаивал справедливость

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев поделился историей о том, как вместе с Дондуреем работал над распределением телевизионных частот. "Помню, как мы были в комиссии по телевизионным частотами, мы с ним там вели заговоры, чтобы победить эту машину, которая действовала, и чтобы дали частоты тем, кто этого заслуживает, - рассказал он. - Нам это удавалось иногда. В результате нас из этой комиссии выгнали, но мы успели что- то сделать".

"До конца своих дней я буду вспоминать его с улыбкой, с печалью, но это будет светлая печаль", - добавил он.

Проститься с Дондуреем пришли первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, режиссер Андрей Звягинцев, продюсер Александр Роднянский, кинокритики, актеры, работники телевидения. Всего, по наблюдению корреспондента ТАСС, более тысячи человек принесли цветы, венки, передали слова соболезнования семье Даниила Дондурея.

Сразу после гражданской панихиды Дондурей будет похоронен на Троекуровском кладбище.