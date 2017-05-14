В Тбилиси пройдут спектакли с участием Геннадия Хазанова

ТБИЛИСИ, 14 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. В Тбилиси пройдут спектакли с участием российского артиста эстрады, актера театра и кино Геннадия Хазанова. Как сообщили организаторы гастролей, с 3 по 8 июня 2017 года на сцене Тбилисского государственного академического драматического театра имени Шота Руставели актер выступит в шести постановках труппы Московского театра Антона Чехова.

Как сообщили в тбилисском театре, 3 июня жители и гости столицы Грузии увидят авантюрную комедию "Крутые виражи" Эрика Ассу, 4 июня их ждет спектакль "Ужин с дураком" драматурга Франсиса Вебера. 5 июня пройдет постановка "Все как у людей" по Марку Камолетти, а 6 июня будет представлен исторический анекдот "Морковка для Императора" Иржи Губача. Комедия "Спасатель" Норма Фостера с Хазановым в главной роли состоится 7 июня, а 8 июня - спектакль того же автора "Забор" о сложностях любовных отношений.

"Геннадий Хазанов и московский театр Антона Чехова хорошо известны в Грузии, их приезд в Тбилиси и выступления станут важным событием в театральной жизни Грузии", - отметили организаторы.

Московский театр Антона Чехова был основан в 1989 году Леонидом Трушкиным и Евгением Роговым. Он стал первым негосударственным театром современной России. В разное время в нем играли и играют известные мастера сцены Олег Басилашвили, Татьяна Васильева, Людмила Гурченко, Михаил Ефремов, Любовь Полищук, Константин Райкин, Геннадий Хазанов, Инна Чурикова и другие. Театр часто гастролирует по городам России, стран Балтии, США, Израиля и Германии.