В Севастополе стартовал фестиваль документальных фильмов "Победили вместе"

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Торжественное открытие XIII Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" состоялось на сцене Драматического театра имени Лавренева в Севастополе, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы здесь много говорим: "Победили вместе", но для участников фестиваля эта формула не подойдет, каждый отвечает за себя, жюри определит, кто станет победителем", - сказал в ходе церемонии президент фестиваля народный артист России Владимир Меньшов.

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В конкурсной программе фестиваля примут участие 116 работ из более чем 20 стран мира, в том числе России, Китая, Сирии, Украины, стран Европы и СНГ. Как отмечают организаторы, в число авторов вошли как именитые кинематографы, чье творчество уже отмечено на международных фестивальных площадках, так и начинающие авторы, которым дается шанс проявиться на профессиональном уровне.

Все работы документалистов разделены на два блока - "Отражение" и "Память". В блок "Память" вошли фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, ее событиям, предпосылкам и последствиям, а в блоке "Отражение" представлены работы, которые рассказывают о жизни современников, проблемах, встающих перед людьми сегодня. Телевизионный конкурс состоит из пяти блоков: "ТВ-фильм", "Репортаж", "Цикл или сериал", "Портрет" и "Программа".

Показы в Севастополе будут идти на 14 площадках до 19 мая. Одновременно фильмы из программы фестиваля будут демонстрировать в Москве.

Фестиваль проводят Евразийская академия телевидения и радио, Союз кинематографистов РФ совместно с правительствами Москвы и Севастополя при поддержке Министерства культуры РФ. В состав жюри входят авторитетные кинематографисты из России, Китая, Казахстана. Цель фестиваля - вспомнить о подвиге народов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, передать традиции служения Отечеству. Организаторы отмечают, что "Победили вместе" - единственный подобный фестиваль, рожденный в городе-герое Севастополе.