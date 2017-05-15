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Медведев поздравил театрального режиссера Сергея Женовача с 60-летием

Культура
15 мая, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Премьер-министр отметил талант режиссера, его огромную любовь к искусству и умение экспериментировать

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Сергея Женовача с 60-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.

"Режиссерский талант, огромная любовь к искусству и умение экспериментировать помогли вам создать уникальное творческое пространство - Студию театрального искусства. Здесь органично соединяются традиции и новаторство, а произведения великих писателей приобретают современное звучание", - говорится в частности, в телеграмме.

Медведев отметил, что спектакли, поставленные режиссером, искренние и глубокие, наполнены особой энергетикой и способны передать "тончайшие нюансы человеческих отношений". "И потому всегда становятся ярким событием. Ваши постановки отмечены престижными профессиональными премиями, но главная ваша награда - это большая зрительская любовь", - заключил премьер.

Сергей Женовач - российский режиссер, заслуженный деятель искусств РФ. С 1996 по 1998 года являлся главным режиссером Московского драматического театра на Малой Бронной, а в 2005 году основал театр "Студия театрального искусства", где является художественным руководителем по сей день. Среди его постановок такие спектакли, как "Игроки", "Мастер и Маргарита", "Мальчики", "Москва - Петушки", "Три года" и "Записные книжки".

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