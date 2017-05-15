Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Словакии начались съемки драмы режиссера Игоря Волошина "Подвал"

Культура
15 мая, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Премьера ленты запланирована на весну 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. В Братиславе начались съемки художественного фильма "Подвал". Об этом ТАСС сообщила продюсер ленты Жанна Калинина.

Картина получила финансовую поддержку России, Чехии и Словакии, ее снимает российский режиссер Игорь Волошин ("Нирвана", "Я","Бедуин"). Как рассказала Калинина, съемочный период займет 34 дня, для работы выбраны Братислава и Нова Лехота.

"Это тонкая психологическая драма о супружеской паре, оказавшейся на грани развода и попавшей в непредвиденные трагические обстоятельства", - сообщила продюсер ленты.

Главную мужскую роль исполняет Жан-Марк Барр, известный зрителям по фильмам "Рассекая волны" и "Догвиль", исполнительница женской роли - Ольга Симонова ("Одиссея, год 1989", "Бедуин").

Бюджет картины составил 1,5 млн евро, финансовую поддержку оказали Министерство культуры РФ, Европейский фонд Евримаж, Аудиовизуальный фонд Словкии и Чешский государственный фонд кинематографии.

Премьера ленты, по словам продюсера, запланирована на весну 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
12
Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
4
Новым премьером Франции стал правоцентрист Эдуар Филипп
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Инфляция в России уже достигла уровня в 4%
7
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
Темы дня
Загрузка...
Реклама