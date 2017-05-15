В Словакии начались съемки драмы режиссера Игоря Волошина "Подвал"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. В Братиславе начались съемки художественного фильма "Подвал". Об этом ТАСС сообщила продюсер ленты Жанна Калинина.

Картина получила финансовую поддержку России, Чехии и Словакии, ее снимает российский режиссер Игорь Волошин ("Нирвана", "Я","Бедуин"). Как рассказала Калинина, съемочный период займет 34 дня, для работы выбраны Братислава и Нова Лехота.

"Это тонкая психологическая драма о супружеской паре, оказавшейся на грани развода и попавшей в непредвиденные трагические обстоятельства", - сообщила продюсер ленты.

Главную мужскую роль исполняет Жан-Марк Барр, известный зрителям по фильмам "Рассекая волны" и "Догвиль", исполнительница женской роли - Ольга Симонова ("Одиссея, год 1989", "Бедуин").

Бюджет картины составил 1,5 млн евро, финансовую поддержку оказали Министерство культуры РФ, Европейский фонд Евримаж, Аудиовизуальный фонд Словкии и Чешский государственный фонд кинематографии.

Премьера ленты, по словам продюсера, запланирована на весну 2018 года.