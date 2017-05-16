Пресс-конференция, посвященная акции "Ночь в музее" в Москве. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению московской акции "Ночь в музее".

Об акции, музеях-участниках и мероприятиях, которые пройдут в рамках акции, рассказывают первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов и руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, директор Музея Михаила Булгакова Петр Мансилья-Круз и основатель "Центра искусств. Москва" Андриан Мельников. В этом году акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 20 на 21 мая.