Пресс-конференция, посвященная акции "Ночь в музее" в Москве. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению московской акции "Ночь в музее".
Об акции, музеях-участниках и мероприятиях, которые пройдут в рамках акции, рассказывают первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов и руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, директор Музея Михаила Булгакова Петр Мансилья-Круз и основатель "Центра искусств. Москва" Андриан Мельников. В этом году акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 20 на 21 мая.