В Нижнем Тагиле названы победители фестиваля Булата Окуджавы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Победители всероссийского фестиваля-конкурса "Возьмемся за руки, друзья...", посвященного творчеству барда и поэта Булата Окуджавы (1924-1997), объявлены в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Обладателями денежных премий стали музыканты из уральских городов Екатеринбург, Верхняя Пышма, Полевского, Макушино, а также из Крыма, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Участников конкурса (отдельно солистов и ансамбли) члены жюри оценивали по трем номинациям - "Исполнитель песен Булата Окуджавы", "Исполнитель песен на стихи Булата Окуджавы на музыку собственного сочинения" и "Художественное слово - стихи, проза, литературно-музыкальные композиции по произведениям Булата Окуджавы".

Обладателями звания лауреата и денежных премий стали трио "Северное сияние" из Верхней Пышмы, Светлана Домрачева и Наталья Казанцева из Полевского, Руслан Жусупов из Макушино, Михаил Грин из Екатеринбурга и Константин Вихляев из Крыма. Кроме того, тагильскому ансамблю "Лира" был присужден специальный приз главы города, и в качестве приза вручена концертная гитара", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что народный артист России Дмитрий Харатьян, чье выступление открыло фестиваль, дал высокую оценку работе по сохранению творческого наследия Окуджавы, которая ведется на Среднем Урале. "Это замечательно, что люди так трепетно относятся к памяти Булата Окуджавы, его семьи. Погружаясь в атмосферу, испытываешь ощущения на каком-то эмоциональном уровне во многом благодаря тем, кто вдохнул жизнь в этот дом. Я уверен, что каждого человека, который придет в этот центр, наполнят эти окуджавовские интонации", - сказал Харатьян после посещения литературно-музейного центра Окуджавы в Нижнем Тагиле.

Булат Окуджава жил в Нижнем Тагиле в 1930-х годах, когда его отец Шалва Окуджава работал парторгом ЦК ВКП(б) на "Уралвагонстрое" (ныне "Уралвагонзавод"), а затем первым секретарем горкома ВКП(б) города. В 1938-м Шалва Окуджава был репрессирован. После переезда в Москву Окуджава дважды бывал в Нижнем Тагиле - в 1964 и 1994 годах. Бывая в городе, он останавливался в семьях работников завода, с которыми его с детства связывали дружеские отношения.

Фестиваль "Возьмемся за руки, друзья…" впервые прошел в Нижнем Тагиле в 2014 году. В мае 2015 года в доме, где жила семья поэта, был открыт литературно-музейный центр "Дом Булата Окуджавы". Главным событием фестиваля прошлого года стал спектакль "Батальное полотно", созданный по мотивам произведений Окуджавы. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 60 творческих коллективов и сольных исполнителей из Уральского федерального округа, Республики Крым и Тверской области.