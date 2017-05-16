СМИ: хакеры украли копию новых "Пиратов Карибского моря" и требуют выкуп

СМИ: хакеры украли копию новых "Пиратов Карибского моря" и требуют выкупКультура 16 мая, 11:34
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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Кинофильм студии Walt Disney, доступ к которому получили хакеры, является новой частью франшизы "Пираты Карибского моря", которая выйдет на большие экраны в конце мая. Об этом сообщил в понедельник ресурс Deadline, специализирующийся на новостях из Голливуда.
По информации портала, хакеры требуют от компании "невероятную сумму в биткоинах", угрожая выложить еще не вышедший в прокат фильм в интернет. Размер выкупа не приводится. Компания в настоящий момент сотрудничает с ФБР и платить преступникам не намерена.
Как сообщил ранее журнал Hollywood Reporter со ссылкой на директора The Walt Disney Company Боба Айгера, хакеры заявили, что в случае отказа сначала обнародуют пятиминутный отрывок фильма, а затем будут публиковать фрагменты длительностью 20 минут. Преступники намерены поступать таким образом до тех пор, пока их запросы не будут удовлетворены. Название фильма Айгер не уточнил.
"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) выйдет в американский кинопрокат 26 мая. Премьера киноленты в России состоится на день раньше.