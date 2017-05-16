Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Народный артист СССР Алексей Баталов, перенесший в феврале осложнения после протезирования сустава, переведен из больницы в реабилитационный центр. Об этом в интервью ТАСС рассказала супруга актера Гитана Леонтенко.

Алексей Баталов в январе 2017 года серьезно повредил ногу, перенес операцию, 23 февраля он был госпитализирован - у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние врачи оценивали как "средней тяжести". Он проходил реабилитацию, однако в начале мая он вновь попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ).

Главное - работа

"Алешу сегодня перевезли в реабилитационный центр, завтра или послезавтра я к нему поеду, - сказала 81-летняя супруга актера, в прошлом - артистка цирка. - Врачи говорят, что ходить он начнет не скоро, а для Алеши самый главный вопрос - сможет ли он работать".

"Я ему говорю, что нашла чемоданы с его сценариями, с рукописями, он меня спрашивает: "А это нужно кому-нибудь?" Важно, чтобы у него была какая-нибудь цель для выздоровления, мы его очень любим, но ему очень важно работать", - подчеркнула жена Баталова.

"У Алеши прекрасные стихи, очень надеюсь, что кто-нибудь снимет, как он их читает, он это делает замечательно, - отметила Леонтенко. - Больше трех месяцев Леша провел в больницах, он сегодня спросил, когда я его заберу домой. Надеюсь, в течение двух-трех недель. Я ему обещаю: будет ему чуть лучше, начнет чуть ходить, я переоборудую квартиру под все удобства, чтобы он смог комфортно передвигаться без опасности для жизни, - сразу перевезем".

Помощь коллег

"Мне только нужно, чтобы был жив Алеша, чтобы он был здоров, другие проблемы мы решим - просто очень боюсь, что одна не справлюсь, - призналась супруга актера. - Нам очень помог Никита Сергеевич Михалков, он всегда подставляет плечо, хотя Алеша ему званий не давал и сценариев для него не писал. Мы с дочкой (Мария, с рождения страдает детским церебральным параличом - прим. ТАСС), мы с Машей очень ему благодарны".

Биография Баталова

Алексей Баталов - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. Чехова; 1953-1957). Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).