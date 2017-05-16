Участникам акции "Ночь в музее" в Москве предстоит открыть секретные места

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Более 200 музеев, галерей и арт-центров Москвы примут участие в традиционной акции "Ночь в музее", которая пойдет 20 мая под девизом "Время открытий". При этом участникам акции скучать в очередях не придется, эта музейная тенденция последних лет будет обыграна специальным передвижным фестивалем, в малых домах-музеях посетителям предложат открыть так называемые секретные места. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава столичного департамента культуры, министр правительства Москвы Александр Кибовский.

В столице пройдут более 500 мероприятий основной программы, будут задействованы более 200 площадок, театры, библиотеки, парки, культурные центры. "Активную позицию занимают частные организации - Музей русского импрессионизма, Институт русского реалистического искусства, Центр искусств. Это редкий случай посетить ведомственные учреждения - Минобороны, Минспорта, музей Центробанка и различных транспортных объединений и бизнес-структур", - рассказал он.

Кибовский уточнил, что в "Ночи в музее" примут участие 76 федеральных музеев и более 60 музеев, подведомственных департаменту культуры Москвы. Особым образом будут отмечены 125-летие Марины Цветаевой и Константина Паустовского, 200-летие Центрального Манежа и 60-летие музея А. С. Пушкина на Пречистенке.

Секретные места и диалоги об искусстве

Старт общероссийской акции будет дан в пять вечера в саду Эрмитаж, а за два часа до этого там начнется образовательный фестиваль "Открытые лекции", участие в котором примут художник Олег Кулик, куратор Екатерина Бочавар, фотограф Игорь Мухин, искусствоведы Андрей Сарабьянов и Сергей Хачатуров.

Одной из особенностей "Ночи в музее" в этом году станут так называемые секретные места, которые участникам акции предстоит открыть в малых домах-музеях и квартирах, где жили великие деятели культуры и искусства.

В них также пройдут специальные события - так, в Музее В. А. Тропинина состоится творческая встреча с фотографом Михаилом Рыжовым на тему "Настоящий портрет. Внутри и снаружи", а в Мемориальном музее А. Н. Скрябина состоится дискуссии режиссера Дмитрия Волкострелова и художник Ксении Перетрухиной "Театр приходит в музей".

"Нам бы очень хотелось, чтобы внимание было адресовано не только нашим гигантам, куда точно будут стоять очереди - Третьяковка, Пушкинский, Музей космонавтики, Дарвиновский музей. Нам бы хотелось, чтобы огромное количество музеев, менее раскрученных, также тоже получили свою аудиторию", - объяснил Кибовский.

Те же, кто отправится в места с гарантированными очередями, скучать в них не будут. Для этого организаторы придумали специальный pop-up фестиваль, мероприятия которого пройдут в Третьяковской галерее в Лаврушинском, в Центральном Манеже, Дарвиновском музее, Музее космонавтики и Московском зоопарке.

Танцы в Третьяковке, квест по Пушкинскому и тайная лестница Музея Булгакова

Как рассказала заместитель директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш, в рамках "Ночи в музее" можно будет окунуться в атмосферу эпохи "оттепели" - посвященная этому периоду выставка проходит сейчас на Крымском Валу в Новой Третьяковке. Там откроется танцплощадка и фудкорт, тематически связанный с VI Всемирным фестивалем молодежи студентов 1957 года, пройдут экскурсии по выставкам и постоянной экспозиции. А актеры Театра наций представят музыкальную программу "Фарс- мажорный концерт" с главными песнями эпохи.

В Государственном музее изобразительных искусства им. А С. Пушкина будет запущена федеральная программа "Артефакт": скачав специальное приложение и наведя гаджет на экспонат, можно узнать о нем интересные подробности и увидеть, например, как он выглядел до реставрации.

Также здесь пройдет квест "Оживший Пушкинский" по главному зданию ГМИИ, составленный студентами Клуба юных искусствоведов и акция "Я - экскурсовод", в рамках которой любой желающий может записать видео на тему выставки, предмета или музейного события и разместить в своих социальных сетях. Благодаря специальным хештегам музейщики найдут самые интересные и популярные и наградят их создателей.

По словам директора музея М. Булгакова Петра Мансильи- Круза, они специально к "Ночи в музее" открывают выставку, посвященную дому 10 по Большой Садовой, где в 1921 году поселился Михаил Булгаков.

"Можно будет посмотреть на историю, которая касается всего этого дома и знаменитой лестницы, по которой ходили в этот музей, пока он еще не был музеем. Следуя традиции знаменитого дома и подъезда, мы продолжаем практику поиска той самой квартиры номер 50", - рассказал он.

По данным департамента культуры Москвы, в прошлом году в акции приняли участие 322 учреждения, где прошло 1300 мероприятий, которые посетили 450 тыс. человек.

"Но главное - не количество, а качество. Это то, чего бы мы хотели этой акцией добиться", - заключил Кибовский.