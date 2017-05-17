МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля впервые примут участие в акции "Ночь в музее" 20 мая и представят лекционную программу о секретах работы музейщиков и выставке "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель". Об этом на пресс-конференции в Москве рассказала директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

"Музеи Московского Кремля в силу определенных причин никогда не принимали участие в акции, и в этом году мы намерены сделать проект, который будет проходить в рамках "Ночи в музее" на Манежной в нашем лекционном зале, который мы открыли не так давно", - сказала она.

По словам Гагариной, здесь представят программу "Музейные истории: что скрывают витрины".

"У посетителей будет возможность узнать о жизни музея изнутри, познакомиться с миром, который бывает недоступным во время экскурсий. Их ждут истории о работе реставраторов, хранителях фондов. Это то, что обычно очень интересует наших гостей", - отметила она.

Вторая часть акции представит программу "Сент-Шапель: история создания и реставрации", которая приурочена к проходящей сейчас в Музеях Московского Кремля выставке. Здесь прочтут лекцию и покажут видеофильмы. Вход на мероприятия - свободный, по предварительной регистрации.

Акция "Ночь в музее" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается в мире 18 мая. В России в ней примут участие 80 регионов, которые представят 1500 мероприятий.